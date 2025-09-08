#АЭС в Казахстане
Общество

Мурат Нуртлеу про слухи о задержании: Это ложь и абсурд

Мурат Нуртлеу, комментарий про задержание, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 10:53 Фото: gov.kz
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу сегодня пришел на совместное заседание палат Парламента. В кулуарах правительства 8 сентября 2025 года он прокомментировал слухи о его задержании, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурата Нуртлеу ждали все журналисты. Всем хотелось увидеть его и узнать позицию вокруг скандала о якобы его задержании.

"Честно говоря, это ложь, абсурд. Бывает у людей весной и осенью – мне даже комментировать нечего. Вы сами видите, я был на работе, у меня были совещания, вам известно о том, что я разговаривал по телефону со своими коллегами из других стран, были рабочие встречи с инвесторами – все как обычно", – отметил глава МИД.

Журналисты поинтересовались, будет ли он подавать в суд из-за этого скандала.

"Мы живем в правовом государстве. Казахстан является светским государством, есть соответствующие органы – пусть они этим занимаются, если это надо. Я на свой счет это воспринимать не собираюсь", – добавил Мурат Нуртлеу.

В завершение министр иностранных дел уточнил, что после Послания президента собирается в зарубежную командировку.

4 сентября 2025 года в Казнете появилась информация о якобы задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу. Позднее МИД выступил с важным заявлением по этому поводу: комментарий огласил официальный представитель министерства Айбек Смадияров.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
