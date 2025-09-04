МИД Казахстана опроверг информацию о задержании министра Мурата Нуртлеу

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сегодня, 4 сентября 2025 года, в Казнете появилась информация о якобы задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу. Министерство иностранных дел (МИД) выступило с важным заявлением по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

Так, комментарий огласил официальный представитель министерства Айбек Смадияров. "Новость о задержании министра иностранных дел РК не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны". Айбек Смадияров Стоит отметить, что в рассылке шла речь и о бизнесмене Гаджи Гаджиеве. Министр культуры и информации Аида Балаева уже обратилась к средствам массовой информации по поводу новостей о задержаниях. "В погоне за "хайповыми" подробностями, часто не подтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой". Аида Балаева Также информацию опроверг и Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при президенте РК. Специалисты призвали казахстанцев проявлять бдительность и доверять только проверенным официальным источникам информации.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: