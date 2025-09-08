Токаев анонсировал выступление в Нью-Йорке

Выступая с Посланием народу Казахстана 8 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о внешней политике, сообщает Zakon.kz.

Он уверен, что сбалансированная, конструктивная внешняя политика, соответствующая стратегическим национальным интересам Казахстана, принесет большую пользу устойчивому социально-экономическому развитию страны в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта.

"Тот факт, что многие страны хотят развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, прежде всего, говорит об авторитете, востребованности нашего государства на международной арене. Казахстан вносит свою лепту в решение важных международных проблем, ценит сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, как с соседними, так и далекими от нас", – отметил президент.

Он напомнил про недавний официальный визит в Китай, где прошли плодотворные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений.

"Успешными были мои визиты в Турцию и Кыргызстан. В конце года состоятся мои визиты в Россию, Узбекистан, готовимся принять в Астане руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран. Активно развивается казахстанско-американский диалог. Развиваем многоплановые контакты с Европейским союзом", – перечислил Касым-Жомарт Токаев.

Он также вспомнил о памятных датах в 2025 году.

"Это, прежде всего, 80-летие окончания Второй мировой войны. Состоявшиеся в Москве и Пекине торжественные мероприятия следует рассматривать как проявление вечной памяти о десятках миллионов жертв сражений в ходе самой кровопролитной в истории человечества войны, как предостережение от пересмотра ее итогов и попыток развязать новый мировой конфликт. Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы, "худой мир лучше доброй ссоры". Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве президента Трампа". Касым-Жомарт Токаев

Вторая знаменательная дата – 80-летие Организации Объединенных Наций (ООН), ставшей основополагающим институциональным воплощением итогов Второй мировой войны.

"ООН по-прежнему не имеет альтернативы, и, по мнению Казахстана, должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем. В то же время назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа – Совета Безопасности. В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной ситуации, в том числе предложения по реформированию Организации Объединенных Наций", – рассказал президент.

