Граждане высказывают недовольство: Токаев высказался о пассажирских вагонах

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 8 сентября 2025 года заявил о жалобах казахстанцев на ужасное состояние пассажирских вагонов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что многие граждане высказывают недовольство качеством пассажирских перевозок, в частности, состоянием вагонов. "Важным шагом для решения этой застаревшей проблемы стал запуск в Астане вагоностроительного предприятия. При участии иностранного инвестора будет налажено производство современных пассажирских вагонов, оснащенных по передовым международным стандартам", – заверил президент. 4 сентября 2025 года депутат Сената Закиржан Кузиев заявил, что КТЖ продолжает использовать старые вагоны с рисками для безопасности.

