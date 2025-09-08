#АЭС в Казахстане
Общество

Граждане высказывают недовольство: Токаев высказался о пассажирских вагонах

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 8 сентября 2025 года заявил о жалобах казахстанцев на ужасное состояние пассажирских вагонов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что многие граждане высказывают недовольство качеством пассажирских перевозок, в частности, состоянием вагонов.

"Важным шагом для решения этой застаревшей проблемы стал запуск в Астане вагоностроительного предприятия. При участии иностранного инвестора будет налажено производство современных пассажирских вагонов, оснащенных по передовым международным стандартам", – заверил президент.

4 сентября 2025 года депутат Сената Закиржан Кузиев заявил, что КТЖ продолжает использовать старые вагоны с рисками для безопасности.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
