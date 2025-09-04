Сенатор Кузиев: КТЖ продолжает использовать старые вагоны с рисками для безопасности

Депутат Сената Закиржан Кузиев 4 сентября 2025 года на заседании палаты заявил о существующих рисках безопасности в сфере железных дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

По его информации, сегодня в Казахстане эксплуатируется свыше 141 тыс. грузовых вагонов, половина из которых – полувагоны.

"Более 13% уже превысили установленный срок службы, но вместо обновления продолжается практика их продления. На магистральных путях КТЖ эксплуатируется более 8,5 тыс. полувагонов с продленным сроком службы. Помимо этого, в перевозках участвуют и иностранные вагоны с аналогичными продлениями", – сказал Кузиев, озвучивая депзапрос.

Согласно прогнозам, в 2025-2030 годах подлежат списанию свыше 17 тыс. полувагонов.

"Однако вместо своевременного обновления парка продолжается практика продления срока службы устаревших вагонов. Подобный подход создает прямую угрозу транспортной безопасности, поскольку установленный заводом-изготовителем срок эксплуатации основан на расчетах, исследованиях", – отметил депутат.

По его словам, до сих пор отсутствует единый механизм технического обследования: продление срока службы осуществляется диагностирующими организациями по индивидуальным решениям и без дальнейшей ответственности за последствия.

Это приводит к размыванию ответственности в случае аварий и снижает уровень контроля за безопасностью перевозок.

Кузиев призвал прекратить продление эксплуатации вагонов, превысивших нормативный срок, и разработать системные меры по поддержке отечественного вагоностроения, включая стимулирование операторов к обновлению парка за счет продукции казахстанских производителей.

Ранее в Минтранспорта заверили, что в последние годы ведется активная работа по обновлению пассажирских вагонов. По данным ведомства, в 2024 году приобретено 143 вагона. За последние 5 лет уровень износа снижен с 59 до 42%.