Токаев о производителях молока: Вынуждены уступать конкурентам свой рынок

Фото: Zakon.kz

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 8 сентября 2025 года поручил правительству аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства указал на проблемы в сфере производства молочной продукции. "Выяснилось, что наши предприниматели не получают в нужном объеме государственную поддержку в сравнении с предприятиями других стран Евразийского экономического союза. Поэтому находятся в невыгодных условиях и вынуждены уступать конкурентам даже свой рынок. В частности, речь идет о производителях молока", – заявил Касым-Жомарт Токаев. По его словам, правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли. А депутаты должны защищать права отечественных производителей законодательными инициативами. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана, высказался насчет высокого уровня инфляции.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: