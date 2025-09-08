#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Токаев о производителях молока: Вынуждены уступать конкурентам свой рынок

Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, молоко, молочные продукты, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 11:49 Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 8 сентября 2025 года поручил правительству аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства указал на проблемы в сфере производства молочной продукции.

"Выяснилось, что наши предприниматели не получают в нужном объеме государственную поддержку в сравнении с предприятиями других стран Евразийского экономического союза. Поэтому находятся в невыгодных условиях и вынуждены уступать конкурентам даже свой рынок. В частности, речь идет о производителях молока", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли. А депутаты должны защищать права отечественных производителей законодательными инициативами.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана, высказался насчет высокого уровня инфляции.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Центр регуляторного интеллекта – новый госорган создадут в Казахстане
Экономика и бизнес
12:21, Сегодня
Центр регуляторного интеллекта – новый госорган создадут в Казахстане
Токаев дал премьер-министру 10 дней на предложения по инвестиционной реформе
Экономика и бизнес
11:59, Сегодня
Токаев дал премьер-министру 10 дней на предложения по инвестиционной реформе
Казахстан в октябре увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+
Экономика и бизнес
23:35, 07 сентября 2025
Казахстан в октябре увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+
