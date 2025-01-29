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Общество

Саткалиев не видит смысла переводить авто на газ из-за роста цен на бензин

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 18:43 Фото: freepik
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве 29 января 2025 года рассказал о рисках перетока автовладельцев с бензина на газ из-за роста цен на ГСМ, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев признал, что проблемы с сжиженным газом есть.

"Он дефицитный. Весь рынок внутренний мы закрываем только за счет наших договоренностей с ТШО. В случае дефицита газа не будет. То есть, если его не будет, то автолюбители будут вынуждены ездить на другом топливе. Но мы сделали все возможно, чтобы обеспечить (рынок ГСМ – Прим. ред.). Но если увеличится количество потребления, то мы дополнительные объемы импортировать не будем. Более того, мы планируем снижать объемы поступления во внутренний рынок в связи с запуском заводов по нефте-газохимии", – пояснил он.

Он не видит смысла переводить авто на газ из-за роста цен на бензин.

"Я об этом тоже неоднократно говорил, поэтому для тех автолюбителей, которые хотят перейти на сжиженный газ, там будут лишние затраты. То есть в любом случае и цена на сжиженный нефтяной газ будет расти пропорционально стоимости цен на нефтепродукты, и количество его предложения на внутренний рынок будет ограничено, а возможно даже снижаться. Надо использовать проектное топливо, во избежание возможных несчастных случаев при использовании опасного топлива в виде сжиженного газа", – резюмировал глава Минэнерго.

29 января 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев объяснил повышение цены на бензин. 

Мадина Мамырханова
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