Общество

Минтранспорта готовится внедрять беспилотные автомобили в Казахстане

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на заседании правительства 9 декабря 2025 года рассказал о планах по цифровизации дорог в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Сауранбаев считает, что основным фактором эффективности автодорог являются цифровые решения.

"В рамках e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог. Это позволит в дальнейшем внедрять беспилотные автомобили", – пояснил он.

Он также сообщил, что продолжается установка автоматизированных измерительных станций до 220 единиц для сохранности дорожного полотна.

"На сегодняшний день введена в эксплуатацию 71 единица. В целях снижения нагрузки на бюджет поэтапно внедряются платные участки на дорогах республиканского значения. На платных дорогах система KazToll позволила обеспечить сборы на сумму 79 млрд тенге", – резюмировал министр.

Ранее экс-министр транспорта Марат Карабаев рассказал, когда все-таки в Казахстане могут появиться беспилотные такси и как это будет регулироваться законом.

