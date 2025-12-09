Минтранспорта готовится внедрять беспилотные автомобили в Казахстане

Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на заседании правительства 9 декабря 2025 года рассказал о планах по цифровизации дорог в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Сауранбаев считает, что основным фактором эффективности автодорог являются цифровые решения.

"В рамках e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог. Это позволит в дальнейшем внедрять беспилотные автомобили", – пояснил он.

Он также сообщил, что продолжается установка автоматизированных измерительных станций до 220 единиц для сохранности дорожного полотна.

"На сегодняшний день введена в эксплуатацию 71 единица. В целях снижения нагрузки на бюджет поэтапно внедряются платные участки на дорогах республиканского значения. На платных дорогах система KazToll позволила обеспечить сборы на сумму 79 млрд тенге", – резюмировал министр.

