Убьет или не убьет?: подросток превратил крыши домов в смертельные "ловушки" для прохожих

Подросток с полным кирпичей рюкзаком пугает жителей Караганды, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях пишут о том, что жители нескольких жилых комплексов города сообщили о странном и крайне опасном поведении молодого человека.

"По словам очевидцев, он носит с собой рюкзак, набитый кирпичами, и поднимается на крыши домов, взламывая замки на входах. Оказавшись наверху, подросток выставляет кирпичи на краю крыши так, чтобы они падали вниз на двор и тротуары. Подобные случаи зафиксированы уже в нескольких районах города. Местные жители встревожены и требуют срочной реакции правоохранительных органов. По их словам, речь идет не просто о хулиганстве, а о реальной угрозе жизни и здоровью прохожих, особенно детей, которые играют во дворах", – говорится в описании к видео.

На кадрах видно, что молодой человек целенаправленно скрывает лицо маской и головным убором, и для походов по чердаками и крышам он прихватил фонарь.

В полиции отреагировали на происходящее.

"Подобные действия создают серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. По данному факту ведутся мероприятия по установлению личности нарушителя. После идентификации его родители будут привлечены к установленной законом ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Департамент полиции Карагандинской области предупреждает: любые действия, представляющие опасность для окружающих, будут пресекаться с применением жестких мер. Родителям необходимо проявлять максимальную бдительность и строго контролировать поведение своих детей, чтобы не допустить подобных правонарушений", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

А в городе Балхаше Карагандинской области полиция ищет лжетеррориста, "заминировавшего" школы.