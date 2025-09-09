#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Общество

Убьет или не убьет?: подросток превратил крыши домов в смертельные "ловушки" для прохожих

кирпич, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:58 Фото: pixabay
Подросток с полным кирпичей рюкзаком пугает жителей Караганды, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях пишут о том, что жители нескольких жилых комплексов города сообщили о странном и крайне опасном поведении молодого человека.

"По словам очевидцев, он носит с собой рюкзак, набитый кирпичами, и поднимается на крыши домов, взламывая замки на входах. Оказавшись наверху, подросток выставляет кирпичи на краю крыши так, чтобы они падали вниз на двор и тротуары. Подобные случаи зафиксированы уже в нескольких районах города. Местные жители встревожены и требуют срочной реакции правоохранительных органов. По их словам, речь идет не просто о хулиганстве, а о реальной угрозе жизни и здоровью прохожих, особенно детей, которые играют во дворах", – говорится в описании к видео.

На кадрах видно, что молодой человек целенаправленно скрывает лицо маской и головным убором, и для походов по чердаками и крышам он прихватил фонарь.

В полиции отреагировали на происходящее.

"Подобные действия создают серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. По данному факту ведутся мероприятия по установлению личности нарушителя. После идентификации его родители будут привлечены к установленной законом ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Департамент полиции Карагандинской области предупреждает: любые действия, представляющие опасность для окружающих, будут пресекаться с применением жестких мер. Родителям необходимо проявлять максимальную бдительность и строго контролировать поведение своих детей, чтобы не допустить подобных правонарушений", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

А в городе Балхаше Карагандинской области полиция ищет лжетеррориста, "заминировавшего" школы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки поручили МВД
Общество
12:10, Сегодня
Решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки поручили МВД
Предельные сроки для документации по созданию цифрового города Алатау установил премьер
Общество
12:04, Сегодня
Предельные сроки для документации по созданию цифрового города Алатау установил премьер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: