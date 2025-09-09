#АЭС в Казахстане
Общество

В Карагандинской области начали охоту на распространителей фейков о терактах

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 09:18 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях и Telegram-каналах распространяют слухи о том, что в школах Балхаша якобы заложены взрывные устройства. Эту информацию поспешили прокомментировать в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному заявлению правоохранителей за 9 сентября 2025 года:

"Данная информация не соответствует действительности".

В департаменте также уточнили, что по факту распространения ложных сведений возбуждено уголовное дело.

"Все учебные заведения проверены сотрудниками полиции – никаких взрывных устройств не обнаружено".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Теперь правоохранители проводят масштабные следственно-оперативные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к распространению панических сообщений.

В полиции в очередной раз выступают с предупреждением.

"За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена строгая уголовная ответственность. Призываем жителей и гостей Балхаша сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации".Пресс-служба ДП Карагандинской области

В апреле мы сообщали о школьнике, который "заминировал" ТРЦ в Костанае. Его маму привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ошибка в тексте: