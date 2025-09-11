#АЭС в Казахстане
Общество

Убьет или не убьет?: подвергавшим жизни людей опасности оказался 15-летний казахстанец

полиция допрашивает задержанного подростка и его мать, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 09:23 Фото: ДП Карагандинской области
Полиция Караганды отчиталась о поисках молодого человека, который ставил на крышах высоток кирпичи, которые легко могли упасть на прохожих, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, им оказался 15-летний подросток. Его доставили вместе с законным представителем в отдел полиции.

"С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, он поставлен на внутришкольный учет. В отношении законного представителя возбуждено административное производство по статье "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним". Материалы дела направляются в суд", – сообщили в полиции.

Мотивы этих поступков полиция не раскрыла, но показала найденные у школьника атрибуты: противогаз, кепка, кусачки, балаклава. 

противогаз, кепка, балаклава, кусачки, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 09:23

Фото: ДП Карагандинской области

Ранее в соцсетях появилась информация, что жители нескольких жилых комплексов города сообщили о странном и крайне опасном поведении молодого человека.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
