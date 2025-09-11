Убьет или не убьет?: подвергавшим жизни людей опасности оказался 15-летний казахстанец

Полиция Караганды отчиталась о поисках молодого человека, который ставил на крышах высоток кирпичи, которые легко могли упасть на прохожих, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, им оказался 15-летний подросток. Его доставили вместе с законным представителем в отдел полиции.

"С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, он поставлен на внутришкольный учет. В отношении законного представителя возбуждено административное производство по статье "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним". Материалы дела направляются в суд", – сообщили в полиции.

Мотивы этих поступков полиция не раскрыла, но показала найденные у школьника атрибуты: противогаз, кепка, кусачки, балаклава.

Фото: ДП Карагандинской области

Ранее в соцсетях появилась информация, что жители нескольких жилых комплексов города сообщили о странном и крайне опасном поведении молодого человека.