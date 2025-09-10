#АЭС в Казахстане
Финансы

Будут ли сокращать соцвыплаты, объяснила глава Минтруда

Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2025 года на брифинге в Мажилисе прокомментировала возможность оптимизации некоторых социальных выплат, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заверила, что основные социальные выплаты останутся нетронутыми.

"Обращаюсь ко всем казахстанцам, которые уже имеют право на получение соцвыплат из республиканского бюджета. Это касается получателей пенсионных выплат, государственных социальных пособий по инвалидности, по потере кормильца, за звание многодетной мамы, награжденной "Алтын алка" и "Кумыс алка", имеющие звания "Мать-героиня", награжденные орденами материнской славы I и II степеней, многодетные семьи, получающие выплаты из республиканского бюджета – все они сохраняются", – сказала Жакупова.

По ее словам, вопрос о том, чтобы конституционные и социальные гарантии были унифицированы или оптимизированы, не стоит.

"Вопрос стоит о том, чтобы привести к единому стандарту выплаты и виды помощи, которые выплачиваются на местном уровне", – добавила глава Минтруда.

8 сентября президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана заявил, что в стране предстоит унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах.

Азамат Сыздыкбаев
