Общество

Светлана Жакупова: Есть факты, когда люди получали пенсию сразу в трех странах

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 11:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 8 сентября в кулуарах правительства прокомментировала предложенные ведомством поправки по ужесточению пенсионного законодательства в отношении людей с двойным гражданством, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, ужесточение направлено на людей, которые не проживают на территории страны, имея двойное гражданство.

"Мы будем обсуждать поправки. Нами выявлены факты, когда пенсионеры не проживают на территории Казахстана и выехали за пределы РК, имея второе гражданство. Поэтому сейчас идет полное ужесточение не только в отношении пенсионеров, но и касательно регистрации по месту жительства", – сказала Жакупова.

Министр пообещала предоставить факты, согласно которым некоторые люди ухитрялись получать пенсию сразу в трех странах.

"Когда закончатся судебные разбирательства, я смогу предоставить факты – люди получали под видом двойного гражданства пенсии и в Российской Федерации, и в Казахстане, и в Узбекистане", – добавила Жакупова.

Ранее мы писали, что Минтруда планирует ограничить выплату пенсий казахстанцам.

Азамат Сыздыкбаев
