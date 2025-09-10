#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Репортаж
Общество

Послание президента: правительством даны поручения в области ИИ и цифровизации

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 08:27 Фото: pixabay
Цифровым штабом принят ряд решений во исполнение Послания президента, сообщает Zakon.kz.

Внимание было уделено задачам, поставленным президентом в Послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", передает пресс-служба правительства.

По итогам заседания государственным органам поручено:

  • до 15 ноября обеспечить внедрение в приоритетные направления здравоохранения решений отечественных стартапов с внесением соответствующих изменений в НПА;
  • до 20 декабря объединить семь разрозненных информационных систем в сфере здравоохранения в две интегрированные на базе Qaztech платформы;
  • с 1 декабря внедрить технологии искусственного интеллекта для диагностики электро- и теплосетей;
  • до 20 декабря обеспечить функционирование Отраслевого центра информационной безопасности в топливно-энергетическом комплексе страны.
"В сфере здравоохранения внесение изменений в НПА, на основе которых будет развиваться ИИ, создаст условия для внедрения отечественных инновационных проектов в медицинские учреждения. Это ИИ-ассистенты для врачей, функционал по раннему выявлению онкологических заболеваний", – говорится в сообщении.

До конца года планируется интегрировать семь информационных систем в две. Всего аналогичной работой будут охвачены 30 действующих на сегодня ИС. Тем самым будут консолидированы дублирующие системы, что упростит работу медицинского персонала и сократит на них нагрузку.

Для проверки городской инфраструктуры планируется использовать специальные устройства, оснащенные датчиками для передвижения по трубам и фиксирования текущего состояния инфраструктуры изнутри.

"Данные меры направлены на мониторинг, своевременное реагирование, формирование единой базы дефектов и ремонтных планов со степенью критичности. Внедрение ИИ также сократит трудозатраты и будет способствовать стабильному энергоснабжению и прохождению отопительного сезона", – передает пресс-служба правительства.

По мнению правительства, создание Отраслевого центра информационной безопасности усилит меры в области кибербезопасности энергетической системы. Специалисты центра будут разрабатывать новые требования к энергетическим объектам с учетом специфики для обеспечения информбезопасности отрасли.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится интернет от Amazon.

Фото Алия Абди
Алия Абди
