Общество

Мажилис ратифицировал важный документ по определению МЗП

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 10 сентября 2025 года ратифицировали Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран. Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент Zakon.kz.

Представила документ депутатам министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

"Рассматриваемая сегодня конвенция устанавливает следующие общие принципы: ⁠внедрение системы минимальной заработной платы; ⁠участие сторон социального партнерства при установлении и пересмотре МЗП; ⁠учет экономических факторов и потребностей работников при определении МЗП, а также ⁠запрет дискриминации в сфере оплаты труда", – перечислила она.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что Республика Казахстан, вступая в члены Международной организации труда, признала принципы и права, закрепленные в Уставе МОТ, и обязалась добиваться достижения всех целей данной организации.

Эти принципы и права получили свое выражение и развитие в соответствующих конвенциях МОТ.

Ратификация конвенции позволит:

  • закрепить на международном уровне действующие подходы Казахстана к определению минимальной заработной платы;
  • укрепить правовую базу социального диалога, особенно в части участия сторон в установлении минимальной заработной платы;
  • подтвердить приверженность Казахстана международным обязательствам в рамках членства в МОТ.
"Ратификация конвенции обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления минимальной заработной платы и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Может ли ратификация конвенции привести к росту МЗП, можно прочитать здесь.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
