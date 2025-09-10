Мажилис ратифицировал важный документ по определению МЗП
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 10 сентября 2025 года ратифицировали Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран. Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент Zakon.kz.
Представила документ депутатам министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.
"Рассматриваемая сегодня конвенция устанавливает следующие общие принципы: внедрение системы минимальной заработной платы; участие сторон социального партнерства при установлении и пересмотре МЗП; учет экономических факторов и потребностей работников при определении МЗП, а также запрет дискриминации в сфере оплаты труда", – перечислила она.
В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что Республика Казахстан, вступая в члены Международной организации труда, признала принципы и права, закрепленные в Уставе МОТ, и обязалась добиваться достижения всех целей данной организации.
Эти принципы и права получили свое выражение и развитие в соответствующих конвенциях МОТ.
Ратификация конвенции позволит:
- закрепить на международном уровне действующие подходы Казахстана к определению минимальной заработной платы;
- укрепить правовую базу социального диалога, особенно в части участия сторон в установлении минимальной заработной платы;
- подтвердить приверженность Казахстана международным обязательствам в рамках членства в МОТ.
"Ратификация конвенции обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления минимальной заработной платы и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.
Может ли ратификация конвенции привести к росту МЗП, можно прочитать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript