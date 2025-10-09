МЗП в Казахстане хотят рассчитывать с учетом потребностей работников
Сенатор Асем Рахметова отметила, что конвенция обязывает каждого члена Международной организации труда ввести систему установления минимальной заработной платы, включающую в себя всю группу наемных работников, условия труда которых могут быть применены к такой системе. Для этого устанавливаются следующие общие принципы:
- внедрение системы минимальной заработной платы;
- участие сторон социального партнерства при установлении и пересмотре минимальной заработной платы;
- учет экономических факторов и потребностей работников при определении минимальной заработной платы и запрет на дискриминацию в области оплаты труда.
"Задачей закона является закрепление на международном уровне существующих подходов Казахстана к определению минимальной заработной платы и укрепление правовой базы социального диалога, особенно в части участия сторон в установлении минимальной заработной платы", – сообщила сенатор.
Отмечается, что принятие закона не влечет негативных политических, правовых, финансово-экономических и иных последствий, а также финансовых потерь из республиканского бюджета.
"В результате принятия закона будет достигнуто подтверждение приверженности Казахстана к международным обязательствам в рамках членства в Международной организации труда и обеспечен баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью при установлении минимального уровня оплаты труда", – резюмировала Асем Рахметова.
Как отметил на заседании председатель Сената Маулен Ашимбаев, конвенция позволит при расчете минимальной зарплаты учитывать не только сухие макроэкономические показатели, но и реальные потребности наших граждан.
10 сентября 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова отметила, что конвенция также устанавливает запрет дискриминации в сфере оплаты труда.