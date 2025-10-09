МЗП в Казахстане хотят рассчитывать с учетом потребностей работников

Депутаты Сената на пленарном заседании 9 октября 2025 года ратифицировали Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран. Документ направлен на подпись президенту, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Асем Рахметова отметила, что конвенция обязывает каждого члена Международной организации труда ввести систему установления минимальной заработной платы, включающую в себя всю группу наемных работников, условия труда которых могут быть применены к такой системе. Для этого устанавливаются следующие общие принципы:

внедрение системы минимальной заработной платы;

участие сторон социального партнерства при установлении и пересмотре минимальной заработной платы;

учет экономических факторов и потребностей работников при определении минимальной заработной платы и запрет на дискриминацию в области оплаты труда.

"Задачей закона является закрепление на международном уровне существующих подходов Казахстана к определению минимальной заработной платы и укрепление правовой базы социального диалога, особенно в части участия сторон в установлении минимальной заработной платы", – сообщила сенатор.

Отмечается, что принятие закона не влечет негативных политических, правовых, финансово-экономических и иных последствий, а также финансовых потерь из республиканского бюджета.

"В результате принятия закона будет достигнуто подтверждение приверженности Казахстана к международным обязательствам в рамках членства в Международной организации труда и обеспечен баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью при установлении минимального уровня оплаты труда", – резюмировала Асем Рахметова.

Как отметил на заседании председатель Сената Маулен Ашимбаев, конвенция позволит при расчете минимальной зарплаты учитывать не только сухие макроэкономические показатели, но и реальные потребности наших граждан.

10 сентября 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова отметила, что конвенция также устанавливает ⁠запрет дискриминации в сфере оплаты труда.