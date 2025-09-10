#АЭС в Казахстане
Общество

"Қарызсыз қоғам": уже более 360 тысяч граждан получили поддержку в 2025 году

Қарызсыз қоғам, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 15:46 Фото: пресс-служба AMANAT
Только за первое полугодие 2025 года в рамках проекта "Қарызсыз қоғам" поступило свыше 800 тысяч цифровых запросов.

Поддержку получили более 360 тысяч казахстанцев: 250 тысяч прошли обучение финансовой грамотности (200 тысяч – онлайн, 50 тысяч – очно), еще 70 тысяч воспользовались юридическими консультациями.

О значимости проекта напомнил и президент в своем Послании 8 сентября. Глава государства подчеркнул: "Қарызсыз қоғам", инициированный партией AMANAT, играет ключевую роль в снижении долговой нагрузки и формировании устойчивых доходов населения. По его словам, повышение финансовой грамотности и расширение охвата граждан остаются одной из важнейших задач.

В 2025 году проект вышел на новый уровень. Основной акцент сделан на онлайн-обучении и помощи гражданам с просрочкой свыше 90 дней. Практика прошлых лет показала, что лекций и тренингов недостаточно: необходима комплексная поддержка – от юридического сопровождения и реструктуризации долгов до процедур банкротства. Именно поэтому на этот год поставлена амбициозная цель – охватить один миллион человек.

Фото: пресс-служба AMANAT

Чтобы исключить формальность, внедрена система персонифицированного учета. На каждого обратившегося заводится карточка, где фиксируются звонки, переписка и результаты оказанных услуг. Дополнительно для прямой работы с населением заработал Call-центр, а онлайн-платформа qogamfin.kz помогла привлечь к проекту широкие слои населения.

Результаты полугодия говорят сами за себя. Юридическую помощь получили 110 895 человек – это 57% всех зарегистрированных участников. Более 25 645 граждан направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка для реструктуризации задолженности. В проект обратились и по вопросам арестов счетов – таких обращений зафиксировано 15 108, при этом у одного человека может числиться от двух до пятидесяти арестов.

Фото: пресс-служба AMANAT

Процедуры банкротства также востребованы: на внесудебное банкротство подано 9698 заявок, на судебное – 517 исков после консультаций, которые получили 1513 граждан. Кроме того, зарегистрировано 488 заявлений о восстановлении платежеспособности.

Все это подтверждает: спрос на юридическую и финансовую помощь остается высоким, а масштабное обращение к реструктуризации и банкротству лишь подчеркивает глубину проблемы закредитованности в стране.

Проект "Қарызсыз қоғам" реализуется с 2022 года. Его цель – повышение финансовой грамотности, снижение уровня закредитованности и формирование культуры ответственного отношения к личным финансам.

Фото: пресс-служба AMANAT

Айсулу Омарова
