В Карагандинской области по проекту "Қарызсыз қоғам" сотни семей получили поддержку

Проект "Қарызсыз қоғам" ("Общество без долгов") помогает жителям Карагандинской области выбраться из кредитной кабалы. Как сообщили Zakon.kz в областном управлении занятости и социальных программ, в этом году проектом охватили почти 22 тысячи человек.

Об актуальности повышения финансовой грамотности говорил глава государства в очередном Послании народу Казахстана.

"Конечная цель – не только облегчить долговое бремя, но и обеспечить людям устойчивый доход", – подчеркнул президент. В связи с этим он отметил необходимость продолжения проекта "Қарызсыз қоғам", инициированного партией Amanat.

Важно знать, что человек не останется один на один с проблемой. Любой, кто имеет просроченную задолженность более 90 дней, может обратиться за помощью в филиалы партии Amanat или в отделы занятости и социальных программ, либо в сельский акимат по месту жительства.

Проект решает проблему системно, с индивидуальным подходом к каждому. Это не просто финансовые консультации, а реальная перезагрузка. Главное – помочь найти работу, обеспечив постоянный заработок. Параллельно помогают решать долговые вопросы. Варианты разные: от пересмотра графика платежей до процедуры банкротства.

В Управлении занятости и социальных программ привели один пример, как можно вырваться из замкнутого круга и начать жизнь заново.

Семья из Осакаровского района оказалась в кредитной ловушке, набрав займов больше чем на два миллиона тенге. При этом постоянной работы у супругов не было. Мать семейства в отчаянии обратилась за помощью в Amanat. После обучения по проекту юристы помогли подать заявление о признании семьи банкротом. Подходящую работу нашли и женщине, и ее мужу. Семья также получила адресную социальную помощь.

И таких историй множество.

Напомним, проект "Қарызсыз қоғам" реализуется с 2022 года. Его цель – повышение финансовой грамотности, снижение уровня закредитованности и формирование культуры ответственного отношения к личным финансам.