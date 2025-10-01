#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
549.06
644.87
6.66
Общество

В Карагандинской области по проекту "Қарызсыз қоғам" сотни семей получили поддержку

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 12:40 Фото: freepik
Проект "Қарызсыз қоғам" ("Общество без долгов") помогает жителям Карагандинской области выбраться из кредитной кабалы. Как сообщили Zakon.kz в областном управлении занятости и социальных программ, в этом году проектом охватили почти 22 тысячи человек.

Об актуальности повышения финансовой грамотности говорил глава государства в очередном Послании народу Казахстана.

"Конечная цель – не только облегчить долговое бремя, но и обеспечить людям устойчивый доход", – подчеркнул президент. В связи с этим он отметил необходимость продолжения проекта "Қарызсыз қоғам", инициированного партией Amanat.

Важно знать, что человек не останется один на один с проблемой. Любой, кто имеет просроченную задолженность более 90 дней, может обратиться за помощью в филиалы партии Amanat или в отделы занятости и социальных программ, либо в сельский акимат по месту жительства.

Проект решает проблему системно, с индивидуальным подходом к каждому. Это не просто финансовые консультации, а реальная перезагрузка. Главное – помочь найти работу, обеспечив постоянный заработок. Параллельно помогают решать долговые вопросы. Варианты разные: от пересмотра графика платежей до процедуры банкротства.

В Управлении занятости и социальных программ привели один пример, как можно вырваться из замкнутого круга и начать жизнь заново.

Семья из Осакаровского района оказалась в кредитной ловушке, набрав займов больше чем на два миллиона тенге. При этом постоянной работы у супругов не было. Мать семейства в отчаянии обратилась за помощью в Amanat. После обучения по проекту юристы помогли подать заявление о признании семьи банкротом. Подходящую работу нашли и женщине, и ее мужу. Семья также получила адресную социальную помощь.

И таких историй множество.

Напомним, проект "Қарызсыз қоғам" реализуется с 2022 года. Его цель – повышение финансовой грамотности, снижение уровня закредитованности и формирование культуры ответственного отношения к личным финансам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Кошанов: работа с людьми – это главное для партии AMANAT
16:59, 27 февраля 2025
Кошанов: работа с людьми – это главное для партии AMANAT
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: