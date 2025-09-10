В Актюбинском регионе обсудили пути реализации Послания президента

Под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова состоялось заседание, на котором были рассмотрены пути реализации в регионе Послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Послание "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные вопросы и их решение посредством радикальных цифровых преобразований" глава государства озвучил 8 сентября 2025 года.

В заседании приняли участие депутаты маслихата, члены общественного совета, руководители областных управлений и департаментов, а также представители бизнеса. Акимы районов подключились к совещанию через видеоконференцсвязь.

Глава региона в своем выступлении отметил, что Послание президента является стратегическим ориентиром, придающим новое видение и импульс развитию государства. Он подчеркнул необходимость определения ряда ключевых задач и совместной работы всех уполномоченных органов, учреждений и частного сектора.

Президент в своем Послании уделил особое внимание вопросам привлечения инвестиций, развития агропромышленного комплекса, совершенствования транспортно-логистической отрасли. Также он особо отметил роль современных технологий, искусственного интеллекта и цифровых решений в экономике и жизни общества. Были даны конкретные поручения по вопросам социальной справедливости, развития человеческого капитала, образования, здравоохранения, экологии, регионального развития и ликвидации цифрового неравенства.

"Наша главная цель – эффективно, качественно и своевременно выполнить задачи, поставленные в Послании. Это общенациональная цель. Времени очень мало, расслабляться нельзя. Прежде всего я, как глава региона, несу за это ответственность", – подчеркнул аким области Асхат Шахаров.

В ходе заседания заместители акима области выступили с докладами по своим направлениям, представив план мероприятий по реализации Послания. Асхат Шахаров дал конкретные поручения по каждому из направлений.

По итогам заседания всем уполномоченным органам и учреждениям, а также частному сектору было поручено работать совместно.