ИИ, инвестиции и новые дороги: региональные приоритеты области Абай

Под председательством акима области Берика Уали состоялось совещание по вопросам реализации в регионе Послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу страны "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

В работе совещания приняли участие руководители государственных органов, филиалов партий, высших учебных заведений, представители областного маслихата и члены общественного совета.

Открывая совещание, глава региона отметил, что в Послании особое внимание уделено вопросам внедрения искусственного интеллекта, привлечения инвестиций, развития обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспортной и логистической инфраструктуры, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и водоснабжения.

"Это важнейший документ, определяющий стратегические ориентиры нового этапа развития страны. Инициативы президента должны стать для нас путеводной звездой", – подчеркнул аким области.

Фото: акимат области Абай

Глава области обозначил ключевые задачи, стоящие перед регионом, и поручил акимам районов и городов, а также профильным управлениям усилить работу. В частности, активнее внедрять цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта в сельское хозяйство, образование, медицину и систему управления водными ресурсами. Кроме того, подчеркнута персональная ответственность акимов за привлечение инвестиций и организацию работы с инвесторами, нацеленной на конкретные результаты. Приоритетами также названы развитие обрабатывающей промышленности, внедрение передового аграрного опыта и вовлечение возвращенных государству земель в устойчивый оборот.

В транспортно-логистической сфере акцент сделан на реализации таких проектов, как строительство железной дороги "Бакты – Аягоз", возведение нового моста и объездной дороги в Семее. В туризме – продолжение благоустройства побережья оз. Алаколь. В предпринимательстве – рост доли производственного бизнеса. В образовании – формирование навыков работы с ИИ со школьных лет, в здравоохранении – реализация национальных проектов, в строительстве – внедрение цифровых технологий.

Фото: акимат области Абай

Руководитель Управления цифровых технологий Абзал Серикулы представил семь направлений цифровой трансформации региона, включая внедрение ИИ в здравоохранение, образование, аграрный сектор и сферу общественной безопасности, перевод государственных услуг в онлайн-формат, строительство регионального дата-центра, запуск проекта Smart City в Семее и цифровое управление водными ресурсами.

Глава Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбек Рахымбеков доложил о реализуемых и планируемых инвестиционных проектах. По его словам, с начала года их количество увеличилось с 29 до 86, при этом ожидается создание более 14 тысяч рабочих мест. Сформирован региональный инвестиционный пул объемом 423,1 млрд тенге, а также обновлен общенациональный цифровой пул, включающий 41 проект на 3,2 трлн тенге. В ближайшие годы в области планируется строительство медеплавильного завода, горно-обогатительного комбината, железной дороги Аягоз – Бакты, комплекса по выпуску катодной меди и мясоперерабатывающих предприятий. Только в 2025 году планируется запуск 10 проектов на сумму 27,1 млрд тенге с созданием 667 рабочих мест.

Фото: акимат области Абай

По поручению акима области утверждена инвестиционная программа, в которую вошли проекты в сферах пищевой промышленности, туризма, транспорта и логистики. Начаты работы по расширению территории индустриальной зоны "Өндіріс", рассматривается вопрос создания специальной экономической зоны.

"Темпы работы с инвесторами в области неплохие. Эту работу нужно продолжать. Однако работа с инвесторами – это не просто встречи и знакомства. Инвесторов у нас немало, но с кем из них мы ведем реальную, результативную работу? В первую очередь именно это должно находиться под контролем", – отметил аким области.

В обсуждении также принял участие председатель областного маслихата Шалкар Байбеков, подчеркнувший готовность депутатского корпуса активно участвовать в реализации инициатив, обозначенных в Послании.