Однопалатный Парламент: о реформе высказался глава Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев 11 сентября 2025 года на заседании палаты высказался о запланированной в стране парламентской реформе, передает корреспондент Zakon.kz.

8 сентября глава государства в своем Послании народу Казахстана объявил о начале работы по трансформации Парламента из двухпалатного в однопалатный.

"Нет сомнений, что парламентская реформа является логическим продолжением взвешенного курса президента на построение Справедливого и Сильного Казахстана. Для достижения этой цели необходимо укреплять демократические институты и механизмы. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что такие важные изменения будут реализованы исключительно на основе открытого и всестороннего общественного обсуждения", – сказал Ашимбаев.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принято с учетом мнения народа – посредством общенационального референдума.

"В целом нынешнее Послание президента мы воспринимаем как комплексную дорожную карту модернизации Казахстана в новую эпоху. Наша главная цель – дальнейшее развитие независимого государства и повышение благосостояния народа. Поэтому мы должны объединить все усилия для реализации всех инициатив президента, направленных на устойчивое развитие Казахстана. Уверен, что наша совместная работа на этом пути будет успешной и плодотворной", – добавил спикер Сената.

