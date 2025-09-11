Можно ли в Парламенте поздравлять маму – мнение главы Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев 11 сентября 2025 года в кулуарах палаты прокомментировал допустимость поздравления родных в прямом эфире во время работы Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Вчера, 10 сентября 2025 года, на пленарном заседании Мажилиса депутат Ардак Назаров перед зачитыванием депутатского запроса поздравил свою маму с 70-летием.

"Наверное, мне, как спикеру Сената, не совсем корректно комментировать, что говорят депутаты в соседней палате. Поэтому, я давайте воздержусь от комментариев", – сказал Ашимбаев.

Журналисты поинтересовались у него, возможно ли, чтобы такое произошло в Сенате.

"Ну, если кто-то из сенаторов очень сильно любит свою маму, наверное, может быть, но пока таких случаев не было", – ответил спикер Сената.

Сам же запрос депутата касался необходимости изменения процесса призыва военнообязанных.