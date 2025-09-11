Не надо молчать: как проходит профилактическая кампания против буллинга в школах Астаны

В Астане проводится масштабная профилактическая кампания в школах, направленная на защиту детей и обеспечение безопасной среды, передает корреспондент Zakon.kz.

Мобильные группы, в которые вошли представители прокуратуры, полиции, КНБ, акиматов, Управления образования, психологи и спортсмены, уже начали встречаться со старшеклассниками.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Их цель – объяснить детям важные темы: что такое буллинг, как предотвратить насилие, зачем нужно знать свои права и обязанности и к кому можно обратиться за помощью.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Встречи проходят во всех образовательных учреждениях столицы, и одна из них – школа №110. Сама концепция здания была продумана еще на этапе проектирования так, чтобы создать пространство, где дети чувствуют себя максимально комфортно и защищенно, а риск конфликтов сведен к минимуму.



"Комфортная школа – это не только современное здание с хорошей инфраструктурой, но и особая атмосфера. Здесь создаются безопасные и доверительные отношения между учителем и учеником, развита система поддержки детей. У нас есть психологическая служба, комнаты релаксации, а также пространства для групповой и индивидуальной работы. Все это помогает снизить уровень конфликтности и минимизировать проявления буллинга", – сказала директор школы Маржан Макашева.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Она также озвучила, что акцент делается на вовлечении детей в диалог. Поэтому занятия проходят не только в виде лекций, но и в формате интерактивных тренингов, дискуссий и ролевых игр.

"В основном этим занимаются школьные психологи, классные руководители и социальные педагоги. Для отдельных встреч приглашаем представителей прокуратуры, полиции, а также специалистов в области медиабезопасности. Такой межведомственный подход помогает детям услышать разные точки зрения и осознать важность темы. Основные темы для обсуждения: что такое буллинг и его последствия, уважительное и безопасное общение, права и обязанности школьника, цифровая безопасность и поведение в социальных сетях, дружба, поддержка и командная работа, а также профилактика правонарушений", – дополнила Маржан Макашева.

Такие встречи делают все возможное, чтобы донести мысль: сила – не в том, чтобы унижать, а в том, чтобы защищать. Эту идею подчеркнул и мастер спорта Азат Турсунбек, который пришел на встречу со старшеклассниками в школу №108.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"На мой взгляд, в наше время очень неправильно демонстрировать насилие и силу тем, кто слабее тебя. Это постыдное и в корне неправильное поведение. Берегите свое будущее, держитесь подальше от наркотиков и вредных привычек", – подчеркнул спортсмен.

Также ребятам показали видеоролики о последствиях буллинга и кибербуллинга, а затем спросили, что делать, если стал свидетелем травли. Ответы были уверенными и почти одинаковыми: "Нельзя молчать", "Нужно сказать взрослым", "Позвать психолога или учителя". Один из школьников заметил: "Надо заступаться за слабых, а не смеяться вместе с обидчиками".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Когда психолог спросила, что такое буллинг, один ученик ответил: "Это когда один человек постоянно унижает другого и "давит" на него". Девочка из параллельного класса добавила: "Мы же говорим, что у каждого есть свои личные границы, и буллинг – это их нарушение".



Подросткам также рассказывают о последствиях противоправных действий. Представитель прокуратуры отметил, что, если ученик попадет на внутришкольный учет, составляется индивидуальный план работы с ним и его семьей. Но если проступок серьезный, то ребенок попадает уже на городской учет.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Старший помощник прокурора Астаны Айгерим Умирзакова подчеркнула, что профилактическая работа в школах столицы проводится при координации городской прокуратуры и имеет системный характер. По ее словам, реакция школьников радует: дети активно включаются в обсуждения, задают вопросы и делятся своим мнением.

"Мы видим, что у ребят формируется осознанное понимание ответственности. С начала учебного года сформированы 12 мобильных групп с участием представителей полиции, прокуратуры, акимата и других уполномоченных органов, которые посещают школы и проводят работу с учениками. Аналогичная работа проводится на постоянной основе в течение всего года. Беседы проходят в формате открытого диалога, с учетом интересов и вопросов школьников. Мы разъясняем основные виды правонарушений, меры ответственности, приводим реальные примеры", – подчеркнула Айгерим Умирзакова.

Она отметила, что критического роста правонарушений среди несовершеннолетних не зафиксировано и ситуация остается стабильной.

"При этом в столице ежегодно увеличивается численность населения, в том числе детей, поэтому системная профилактическая работа остается в числе приоритетных направлений", – дополнила старший помощник прокурора города.

О необходимости защищать школьников и создавать безопасную среду говорил и президент. На ежегодной августовской конференции педагогов глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в школах не должно быть места буллингу, жестокости и агрессии.

"Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности", – заявил тогда президент.

В 2025 году Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана также отметил, что принцип "Закон и Порядок" – незыблемая опора нашей государственности. Для его укоренения в обществе все профильные госорганы должны выработать общее видение и общую позицию. Первостепенное значение имеет соблюдение тренда нулевой терпимости к любому правонарушению.

Ранее стало известно, что в новом 2025-2026 учебном году в образовательных организациях Астаны возобновили системную профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди подростков.

