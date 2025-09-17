#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.01
640.34
6.52
Статьи

Борьба с наркотиками: в Астане проверили автовокзал и пункты доставки

рейды, Астана, наркотики , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 20:38 Фото: пресс-служба акимата района "Сарыарка" г. Астана
В столице продолжаются масштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение незаконного оборота наркотиков, обеспечение правопорядка и защиту здоровья граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня рейды провели конкретно на территории одного из самых густонаселенных районов Астаны – Сарыарка.

Фото: пресс-служба акимата района "Сарыарка" г. Астана

Работа организована в рамках нарратива "Закон и Порядок" и приурочена к антинаркотическому месячнику, проводимому по всей стране. В ней приняли участие сотрудники акимата района Сарыарка, прокуратуры и районное Управление полиции.

Фото: пресс-служба акимата района "Сарыарка" г. Астана

Особое внимание в ходе рейдов было сосредоточено на объектах, связанных с логистикой и транспортировкой товаров. В частности, осуществлены выезды в пункты доставки маркетплейсов. 

Фото: пресс-служба акимата района "Сарыарка" г. Астана

Эти направления не случайно оказались в фокусе внимания правоохранительных органов и акимата: в мире есть случаи, когда именно через курьерские службы и пункты выдачи заказов злоумышленники могут попытаться наладить каналы распространения запрещенных веществ.

Поэтому в ходе рейда сотрудники правоохранительных органов и представители акимата провели разъяснительную и профилактическую работу с курьерами, водителями и руководством логистических компаний. 

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"На автовокзале мы инспектировали зоны ожидания, багажные отделения, а также места хранения посылок и грузов. Мероприятия позволили более детально оценить возможные каналы хранения и перемещения запрещенных веществ. Следует отметить, что к работе была подключена кинологическая служба МВД. Служебные собаки обследовали места скопления грузов и пассажиров, что повысило эффективность рейдовых мероприятий", – сообщили в пресс-службе акимата района Сарыарка г. Астана. 

рейды, Астана, наркотики , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 20:38

Фото: пресс-служба акимата района "Сарыарка" г. Астана

Привлечение кинологической службы стало важным элементом рейдовых мероприятий. Ведь использование специально обученных служебных собак зарекомендовало себя как один из самых эффективных и оперативных способов выявления запрещенных веществ. Благодаря тонкому обонянию и специализированной подготовке кинологические расчеты способны обнаруживать даже тщательно замаскированные наркотики в багажах, посылках и других местах хранения. Собаки проходят по зонам скопления грузов, пассажиров и транспортных средств, позволяя правоохранителям быстро и с высокой точностью определить наличие потенциальной угрозы.

Кроме того, визуальное присутствие кинологов усиливает профилактический эффект как для добросовестных граждан, так и для тех, кто может задумываться о противоправной деятельности.

"Важной особенностью проводимых мероприятий является их профилактический характер. Подобная работа направлена не только на выявление правонарушений, но и на формирование культуры ответственности у участников рынка как среди представителей логистических компаний, так и среди обычных граждан. Укрепление взаимодействия между государственными органами, бизнесом и обществом – ключевой элемент стратегии борьбы с наркоугрозой", – говорят участники рейда.

Отмечается, что комплекс профилактических мер будет продолжен и расширен. В планах – регулярные выездные проверки, информационные кампании и сотрудничество с бизнесом и общественными организациями. Цель остается неизменной – создание безопасной, здоровой и благоприятной среды для жизни и развития будущих поколений.


12 сентября 2025 года сообщалось, что в Астане разработан комплексный план "30 дней против наркопреступности", который реализуется совместно с прокуратурой города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Комьюнити-центр и обновленный этномузей открыли в Шымкенте
21:26, 16 сентября 2025
Комьюнити-центр и обновленный этномузей открыли в Шымкенте
Токаев посетил Дом шахмат, который открыли на месте его резиденции в Акмолинской области
19:31, 16 сентября 2025
Токаев посетил Дом шахмат, который открыли на месте его резиденции в Акмолинской области
"Суперкамеры" ЦОУ помогли полиции перекрыть канал сбыта наркотиков в Астане
13:59, 16 сентября 2025
"Суперкамеры" ЦОУ помогли полиции перекрыть канал сбыта наркотиков в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: