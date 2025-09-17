Борьба с наркотиками: в Астане проверили автовокзал и пункты доставки

В столице продолжаются масштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение незаконного оборота наркотиков, обеспечение правопорядка и защиту здоровья граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня рейды провели конкретно на территории одного из самых густонаселенных районов Астаны – Сарыарка.

Фото: пресс-служба акимата района "Сарыарка" г. Астана

Работа организована в рамках нарратива "Закон и Порядок" и приурочена к антинаркотическому месячнику, проводимому по всей стране. В ней приняли участие сотрудники акимата района Сарыарка, прокуратуры и районное Управление полиции.

Фото: пресс-служба акимата района "Сарыарка" г. Астана

Особое внимание в ходе рейдов было сосредоточено на объектах, связанных с логистикой и транспортировкой товаров. В частности, осуществлены выезды в пункты доставки маркетплейсов.

Фото: пресс-служба акимата района "Сарыарка" г. Астана

Эти направления не случайно оказались в фокусе внимания правоохранительных органов и акимата: в мире есть случаи, когда именно через курьерские службы и пункты выдачи заказов злоумышленники могут попытаться наладить каналы распространения запрещенных веществ.



Поэтому в ходе рейда сотрудники правоохранительных органов и представители акимата провели разъяснительную и профилактическую работу с курьерами, водителями и руководством логистических компаний.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"На автовокзале мы инспектировали зоны ожидания, багажные отделения, а также места хранения посылок и грузов. Мероприятия позволили более детально оценить возможные каналы хранения и перемещения запрещенных веществ. Следует отметить, что к работе была подключена кинологическая служба МВД. Служебные собаки обследовали места скопления грузов и пассажиров, что повысило эффективность рейдовых мероприятий", – сообщили в пресс-службе акимата района Сарыарка г. Астана.

Фото: пресс-служба акимата района "Сарыарка" г. Астана

Привлечение кинологической службы стало важным элементом рейдовых мероприятий. Ведь использование специально обученных служебных собак зарекомендовало себя как один из самых эффективных и оперативных способов выявления запрещенных веществ. Благодаря тонкому обонянию и специализированной подготовке кинологические расчеты способны обнаруживать даже тщательно замаскированные наркотики в багажах, посылках и других местах хранения. Собаки проходят по зонам скопления грузов, пассажиров и транспортных средств, позволяя правоохранителям быстро и с высокой точностью определить наличие потенциальной угрозы.

Кроме того, визуальное присутствие кинологов усиливает профилактический эффект как для добросовестных граждан, так и для тех, кто может задумываться о противоправной деятельности.

"Важной особенностью проводимых мероприятий является их профилактический характер. Подобная работа направлена не только на выявление правонарушений, но и на формирование культуры ответственности у участников рынка как среди представителей логистических компаний, так и среди обычных граждан. Укрепление взаимодействия между государственными органами, бизнесом и обществом – ключевой элемент стратегии борьбы с наркоугрозой", – говорят участники рейда.