События

Подростковый буллинг и кибербуллинг: в Астане усилили профилактику в школах

подростковый буллинг и кибербуллинг, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 21:06 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В новом 2025-2026 учебном году в образовательных организациях Астаны возобновили системную профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди подростков, сообщает Zakon.kz.

В рамках этой работы сформированы мобильные группы, которые будут обеспечивать профилактику и предупреждение во всех школах города.

3 сентября в столичном Дворце школьников имени Аль-Фараби под председательством заместителя акима Астаны Есета Байкена прошло совещание по вопросам организации работы этих групп в новом учебном году. С участием надзорных и правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Участники заседания определили ряд задач для мобильных групп на текущий учебный год. С сентября будут проходить профилактические лекции для учащихся старших классов, а также встречи с семьями детей из группы риска. В ходе мероприятий школьникам будут демонстрироваться видеоролики о последствиях противоправных действий, буллинга и кибербуллинга. Работа мобильных групп станет системной и будет вестись на постоянной основе.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Напомним, также регулярно на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток". ОПМ проводится с целью предупреждения и профилактики правонарушений, снижения уровня подростковой преступности, а также детской безнадзорности, беспризорности и повышения ответственности родителей и законных представителей.

Отметим, что в ходе рейдов сотрудники полиции патрулируют дворы, улицы, парки, торговые центры, места массового досуга и развлекательные заведения. Особое внимание уделяется выявлению подростков, находящихся на улице без сопровождения взрослых. С ними и их родителями проводятся профилактические беседы, фиксируются и пресекаются административные правонарушения. Выявленные несовершеннолетние передаются законным представителям.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Подростковая безопасность является одной из приоритетных задач: от предупреждения буллинга и кибербуллинга до усиленного контроля за вовлечением несовершеннолетних в противоправные действия. Так, школьные инспекторы полиции будут вести постоянное сопровождение учащихся, находящихся в группе риска. Кроме того:

  • организуются тематические лекции о вреде алкоголя, курения и правонарушений;
  • будут проводиться совместные рейды с педагогами и родительскими комитетами для профилактики правонарушений во дворах и на улицах;
  • расширяется практика проведения спортивных и культурных мероприятий для вовлечения подростков в позитивную среду;
  • запускаются новые цифровые сервисы для быстрой связи школьников и родителей с инспекторами по делам несовершеннолетних.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Стоит отметить, что в состав мобильных групп вошли представители компетентных органов, заместители акимов столичных районов, сотрудники городского Управления образования, Центра психологической поддержки, а также деятели спорта.

Причиной многих преступлений становится недостаточный контроль со стороны родителей. В Акимате призвали родителей знать, чем заняты их дети, и контролировать их общение и досуг. В случае вовлечения ребенка в противоправные действия или при наличии подозрений необходимо незамедлительно обращаться в полицию.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
