#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Общество

В Павлодарской области значительно увеличится генерация электроэнергии

совещание, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 17:55 Фото: Ирина Адылканова
Благодаря наращиванию мощностей электростанций доля Павлодарской области в производстве электроэнергии в стране может возрасти до 60%. Об этом стало известно в ходе обсуждения местным активом Послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу страны, сообщает Zakon.kz.

Энергия жизни

В своем Послании народу президент Казахстана большое внимание уделил вопросу энергетической безопасности. В Павлодарском Прииртышье в настоящее время вырабатывается около 40% от объема электроэнергии, производимой в стране. В ближайшие годы благодаря ряду проектов по модернизации действующих и строительству новых энергообъектов эта доля существенно возрастет. Об этом сообщили представители местной исполнительной власти на совещании, посвященном обсуждению стратегического документа.

"Совместно с Министерством энергетики у нас имеется перспективный план развития до 2035 года по строительству новых и реконструкции существующих мощностей", – информировал заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов.

Он уточнил, что определены даты запуска двух новых энергоблоков Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 550 МВт каждый.

"Завершение строительства третьего энергоблока намечено на 2028 год, четвертого на 2030 год", – отметил спикер.

Фото: Ирина Адылканова

Кроме того, на Аксуской ГРЭС реконструируют энергоблок №7 с увеличением его мощности до 325 МВт. А вкладом в чистую энергетику станет запуск в ближайшие годы вблизи города Экибастуза ветряной электростанции мощностью 500 МВт консорциумом отечественной компании ЕRG и ее китайских партнеров. В планах и возведение Экибастузской ГРЭС-3, генерация которой будет обеспечиваться технологией "чистого угля". И это только наиболее крупные проекты.

"В целом увеличится располагаемая мощность данных объектов с 8942 МВт до 12 817 МВт, а доля выработки электроэнергии энергостанциями Павлодарской области достигнет 60%", – уточнил Серик Батыргужинов.

Километры проблем

Одним из вопросов, решение которого не терпит отлагательств, является модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, многие объекты которого требуют серьезного ремонта. Для этого местные исполнительные власти стараются использовать различные инструменты. А областная "дорожная карта" предусматривает работы по приведению в порядок почти 2 тыс. км сетей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и водоотведения.

Кадры – наше все

В энергетическом промышленном регионе большое внимание уделено популяризации и поддержке рабочих профессий.

Фото: Ирина Адылканова

"Президентом одной из ключевых задач в рамках Года рабочих профессий обозначено трудоустройство выпускников колледжей. Выпуск 2024-2025 года в организациях технического и профессионального образования региона составил более 6,6 тыс. человек. Трудоустроены более 75% из них, а занятость составляет 99,6%. Над колледжами шефствуют 40 предприятий области. Сотрудничество колледжей с градообразующими предприятиями обеспечивает прохождение практики студентами и рабочие места для выпускников", – рассказала заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова.

Большое внимание в сфере образования региона уделяется современным тенденциям, появляются новые специальности. В одном из колледжей будут обучать операторов беспилотных летательных аппаратов. Ведь квалифицированные специалисты – это стержень человеческого капитала. От них во многом зависит будущее страны.

Что касается искусственного интеллекта, он уже является помощником и в образовательных процессах, и во многих других направлениях жизнедеятельности, например, в медицине, энергетике, правоохранительной системе и других сферах.

Обсуждая Послание президента, представители исполнительной власти Павлодарской области, общественных организаций и интеллигенции региона, депутаты наметили ряд серьезных задач, которые предстоит решить в регионе в ближайшее время.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ирина Адылканова
Читайте также
Альназарова и Бейсембаев лично проверили, как питаются школьники по новому стандарту
Общество
19:00, Сегодня
Альназарова и Бейсембаев лично проверили, как питаются школьники по новому стандарту
В МНЭ назвали курс доллара при пессимистическом сценарии
Общество
18:40, Сегодня
В МНЭ назвали курс доллара при пессимистическом сценарии
Судья показал язык: сколько времени есть у Абинура Карабаева, чтобы обжаловать решение комиссии
Общество
18:08, Сегодня
Судья показал язык: сколько времени есть у Абинура Карабаева, чтобы обжаловать решение комиссии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: