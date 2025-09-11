В Павлодарской области значительно увеличится генерация электроэнергии

Благодаря наращиванию мощностей электростанций доля Павлодарской области в производстве электроэнергии в стране может возрасти до 60%. Об этом стало известно в ходе обсуждения местным активом Послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу страны, сообщает Zakon.kz.

Энергия жизни

В своем Послании народу президент Казахстана большое внимание уделил вопросу энергетической безопасности. В Павлодарском Прииртышье в настоящее время вырабатывается около 40% от объема электроэнергии, производимой в стране. В ближайшие годы благодаря ряду проектов по модернизации действующих и строительству новых энергообъектов эта доля существенно возрастет. Об этом сообщили представители местной исполнительной власти на совещании, посвященном обсуждению стратегического документа.

"Совместно с Министерством энергетики у нас имеется перспективный план развития до 2035 года по строительству новых и реконструкции существующих мощностей", – информировал заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов.

Он уточнил, что определены даты запуска двух новых энергоблоков Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 550 МВт каждый.

"Завершение строительства третьего энергоблока намечено на 2028 год, четвертого на 2030 год", – отметил спикер.

Фото: Ирина Адылканова

Кроме того, на Аксуской ГРЭС реконструируют энергоблок №7 с увеличением его мощности до 325 МВт. А вкладом в чистую энергетику станет запуск в ближайшие годы вблизи города Экибастуза ветряной электростанции мощностью 500 МВт консорциумом отечественной компании ЕRG и ее китайских партнеров. В планах и возведение Экибастузской ГРЭС-3, генерация которой будет обеспечиваться технологией "чистого угля". И это только наиболее крупные проекты.

"В целом увеличится располагаемая мощность данных объектов с 8942 МВт до 12 817 МВт, а доля выработки электроэнергии энергостанциями Павлодарской области достигнет 60%", – уточнил Серик Батыргужинов.

Километры проблем

Одним из вопросов, решение которого не терпит отлагательств, является модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, многие объекты которого требуют серьезного ремонта. Для этого местные исполнительные власти стараются использовать различные инструменты. А областная "дорожная карта" предусматривает работы по приведению в порядок почти 2 тыс. км сетей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и водоотведения.

Кадры – наше все

В энергетическом промышленном регионе большое внимание уделено популяризации и поддержке рабочих профессий.

Фото: Ирина Адылканова

"Президентом одной из ключевых задач в рамках Года рабочих профессий обозначено трудоустройство выпускников колледжей. Выпуск 2024-2025 года в организациях технического и профессионального образования региона составил более 6,6 тыс. человек. Трудоустроены более 75% из них, а занятость составляет 99,6%. Над колледжами шефствуют 40 предприятий области. Сотрудничество колледжей с градообразующими предприятиями обеспечивает прохождение практики студентами и рабочие места для выпускников", – рассказала заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова.

Большое внимание в сфере образования региона уделяется современным тенденциям, появляются новые специальности. В одном из колледжей будут обучать операторов беспилотных летательных аппаратов. Ведь квалифицированные специалисты – это стержень человеческого капитала. От них во многом зависит будущее страны.

Что касается искусственного интеллекта, он уже является помощником и в образовательных процессах, и во многих других направлениях жизнедеятельности, например, в медицине, энергетике, правоохранительной системе и других сферах.

Обсуждая Послание президента, представители исполнительной власти Павлодарской области, общественных организаций и интеллигенции региона, депутаты наметили ряд серьезных задач, которые предстоит решить в регионе в ближайшее время.