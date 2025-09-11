#АЭС в Казахстане
Общество

Педофила, который насиловал племянницу, осудили на 22 года в Жамбылской области

Педофила-дядю осудили на 22 года в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 23:07 Фото: pixabay
В Жамбылской области 11 сентября огласили приговор мужчине, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю племянницу, а также развращал другую девочку, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся по нескольким статьям: изнасилование и насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении племянницы 2003 года рождения, а также в совершении развратных действий без применения насилия в отношении девочки 2005 года рождения.

Из материалов дела следует, что:

  • Мужчина на протяжении четырех лет, с 2011 по 2015 год, неоднократно насиловал свою племянницу 2003 года рождения у себя дома, пользуясь тем, что никого нет.
  • С мая по август 2018 года он также у себя дома совершал развратные действия без применения насилия в отношении другой малолетней 2005 года рождения.
  • В ноябре 2024 года злоумышленник воспользовался тем, что племянница была у себя дома одна в селе Кордай, и несколько раз изнасиловал ее.
"Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела. Приговором суда мужчина признан виновным по вменяемым статьям и ему окончательно назначено 22 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности, связанные с работой с несовершеннолетними".СМУС Жамбылской области

В пользу потерпевших с осужденного взыскана общая сумма морального вреда в размере 13 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу.

В августе 2025 года в СМУС Жамбылской области вынесли приговор мужчине, совершившему тяжкие преступления в отношении несовершеннолетней родственницы.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
