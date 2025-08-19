#АЭС в Казахстане
Общество

Насиловал несовершеннолетнюю сестру своей жены: 17 лет дали казахстанцу

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 11:38 Фото: pexels
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области вынесли приговор мужчине, совершившему тяжкие преступления в отношении несовершеннолетней родственницы, сообщает Zakon.kz.

Его судили за насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

В пресс-службе уголовного суда 19 августа рассказали, что в июне 2023 года, в марте и в декабре 2024 года, в январе 2025 года подсудимый, который приходится зятем несовершеннолетней, 2009 г. р., с применением насилия совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. А осенью 2024 года и в январе 2025 года он ее изнасиловал.

Подсудимый вину не признал.

Приговором суда он признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Судом взыскана компенсация морального вреда 5 млн тенге и материального ущерба в размере 1,6 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

14 августа в Павлодарской области 45-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению за изнасилование несовершеннолетней падчерицы. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
