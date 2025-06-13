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Происшествия

Двух братьев осудили в Таразе за изнасилование несовершеннолетней племянницы

двух мужчин осудили в Таразе за растление племянницы в течение шести лет, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 22:40 Фото: Zakon.kz
В Таразе за изнасилование 13-летней племянницы осудили двух мужчин. Суд над насильниками несовершеннолетней проходил в закрытом режиме, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, в Мойынкумском районе два брата шесть лет издевались над своей племянницей. В итоге в 12 лет девочка забеременела. 35-летнего дядю поймали сразу, 37-летний две недели бегал от полиции. Кто из них является отцом ребенка девочки, неизвестно.

В суде один родственник во всем признался, он будет сидеть пожизненно. Второй все отрицал, но все же получил срок, правда, всего 20 лет. Его судили по Уголовному кодексу в старой редакции. Оба получили запрет на работу, связанную с несовершеннолетними, и обязаны выплатить своей жертве 8 млн тенге.

"Вина подсудимых доказана показаниями представителя потерпевшей, самой потерпевшей и свидетелей, заключениями специалистов и экспертов, а также вещественными доказательствами. Приговором суда подсудимые признаны виновными и назначено наказание: М. – к 20 годам лишения свободы, Н. – к пожизненному лишению свободы. Судом взыскано в счет компенсации морального вреда три миллиона тенге с М. и пять миллионов тенге с Н. Судебные акты не вступили в законную силу". Жамбылский областной суд

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области девочку с маленького возраста насиловали ее дяди. Она об этом пыталась сообщить психологу в школе, но ее проигнорировали.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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