События

15-летняя казахстанка родила от 71-летнего родственника: вынесен приговор по резонансному делу

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 13:51 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области оглашен приговор пенсионеру, который насиловал несовершеннолетнюю родственницу, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда от 24 февраля 2026 года он признан виновным по п. 1 ч. 3-1 ст. 120 (изнасилование несовершеннолетней) и ч. 2 ст. 149 (незаконное проникновение в жилое помещение с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или в ночное время) Уголовного кодекса и приговорен к 15 годам 6 месяцам лишения свободы.

Также ему пожизненно запрещено занимать педагогические должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. Приговор не вступил в законную силу.

В суде выяснилось, что подсудимый и потерпевшая жили по соседству. Мать девочки уехала в Астану, а отец работал охранником на кладбище. Тогда подсудимый ворвался в дом, где потерпевшая оставалась одна с младшей сестрой. Надругательства продолжались в течение трех дней, в итоге девочка забеременела.

О резонансном случае стало известно в октябре 2025 года. Сначала сообщалось, что в одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила от 71-летнего соседа. Затем уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала некоторые детали. По ее данным, девочка родила в Астане в январе, а заявление по этому факту от ее мамы поступило лишь в октябре.

В полиции региона пояснили, что после родов девушка и ее мать сообщили о том, что контакт был с ее молодым человеком по обоюдному согласию, отказавшись от подачи заявления и проведения экспертизы. И отдел полиции Келесского района списал материалы в номенклатурное дело. Однако 12 октября мать потерпевшей обратилась с заявлением в отношении подозреваемого – 71-летнего родственника. По данным СМИ, пенсионер приходится своей жертве дядей.

После того, как вскрылась эта история, были наказаны несколько ответственных человек.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
