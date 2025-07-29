В Астане планируют отремонтировать 50 улиц

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о работах по благоустройству, озеленению и ремонту дорог, которые ведутся в столице с весны, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Instagram.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"В этом году планируется благоустроить около 170 дворов и общественных пространств. Часть из них уже введена в эксплуатацию. Особое внимание в рамках благоустройства городской территории уделяется озеленению. В этом году планируется посадить более одного миллиона зеленых насаждений (саженцы, кустарники, деревья и др.)", – написал аким.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

По его словам, также продолжаются работы по ремонту и строительству дорог. В этом году будет построено около 12,5 км новых дорог, а также отремонтированы около 50 улиц общей протяженностью 58 км. Это позволит повысить качество дорог, снизить нагрузку на транспортную сеть и улучшить условия движения. Работы ведутся во всех районах города.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Основные объекты:

Перекресток улицы Бейсековой и проспекта Тлендиева. В этом году планируется завершить монтаж промежуточных конструкций мостового перехода и развязки.

Улица Бухар Жырау (от улицы Жошы хана до проспекта Тауелсиздик). Проект предусматривает полноценную дорожную инфраструктуру: тротуары, освещение, светофоры и инженерные сети. Работы планируется завершить до конца года.

Улица Кайсенова (от проспекта Улы дала до улицы Бухар Жырау). Полноценное открытие движения запланировано на 2025 год.

Улица Айтеке би (от улицы Мухамедханова до улицы Сыганак).

Улица Акан серы (от проспекта Тлендиева до улицы Окжетпес). Сейчас ведутся работы по установке инженерных сетей.

Улица Мухамедханова (от Коргалжынского шоссе до улицы Айтматова). Строительство началось в прошлом году, в этом году планируется открыть движение. Это поможет снизить заторы на крупных перекрестках.

"На сегодняшний день полностью завершен ремонт на 32 улицах общей протяженностью 36 км. Еще на девяти улицах общей протяженностью 12,5 км ремонтно-строительные работы активно продолжаются", – отметил аким.

Улицы, на которых уже завершены работы:

Проспект Абылай хана – от улицы А. Пушкина до улицы Манас;

Улица Бөкеев – до конца улицы Окжетпес;

Улица Талапкер – от улицы Акан серы до улицы К. Байсеитовой;

Улица Фахд бен Абдул Азиз – от улицы К. Байсеитовой до улицы Ш. Бейсековой;

Шоссе Алаш – от 191-й улицы до Северной объездной дороги;

Улица Сейфуллина – от проспекта Сарыарка до проспекта Республики;

Улица М. Жумабаева – от проспекта Момышулы до проспекта Кошкарбаева и др.

Ранее сообщалось, что часть улицы Панфилова закрыли в Астане до 5 августа.