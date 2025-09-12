Ввести в Уголовный кодекс понятие "цифровое доказательство" хотят в Казахстане

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева на конференции в Астане 12 сентября 2025 года рассказала, какие ответы готовит Парламент на запрос казахстанцев лучше защищать их оцифрованные персональные данные, передает корреспондент Zakon.kz.

Екатерина Смышляева указала на рост запросов от казахстанцев на защиту их персональных данных.

"Мы сейчас начали работу над Цифровым кодексом. Там заложен механизм монетизации данных, то есть биржевой механизм, где будет определяться стоимость данных. Пока у нас персональные данные стоимости не имеют, бизнесу угрожает только штраф от регулятора. Как только эти данные начнут обретать какую-либо стоимость, то начнутся материальные иски", – отметила она.

Эти поправки, по ее данным, идут совместно с законом "Об искусственном интеллекте", где в первую очередь пересматривается определение персональных данных.

"Мы делим его на "идентификаторы" и на "собственную информацию о человеке", для того чтобы бизнесу было проще защищать эти данные и хранить их обособленно от "идентификаторов". Тогда вопросов к их защите будет меньше", – пояснила депутат.

В планах также ввести в Уголовный кодекс понятия "цифровое доказательство" для более полного расследования преступлений, связанных с глобальными утечками персональных данных.

"Есть для привлечения к ответственности предложения по классификации операторов персональных данных. То есть если ты собираешь данные на 100 субъектов и на 1 млн субъектов, я полагаю, что требования должны быть совершенно разные, потому что мы понимаем, что опасности и интерес злоумышленников к таким массивам совершенно разные. Поэтому сейчас эти градации все мы будем делать. В этом плане бизнес активно участвует в обсуждении, я думаю, что нагрузку мы снизим. Ну и расширение защитных механизмов должно быть", – подчеркнула Екатерина Смышляева.

10 сентября 2025 года Екатерина Смышляева предложила для сбора цифровых следов и базовых сведений о гражданине рассмотреть возможности внедрения "цифрового портмоне гражданина". По ее словам, это позволит аккумулировать данные о гражданине не только в информационных системах, но и в личном хранилище.

