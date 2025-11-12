Мажилис одобрил Цифровой кодекс в первом чтении
Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, кодекс охватывает базовые права человека в цифровой среде – право на забвение, на доступ к информации, на защиту цифровой идентичности и конфиденциальность.
"Усиливается правовой режим аутентификации и идентификации, включая многофакторную и биометрическую. Сохраняется электронная цифровая подпись как единственная квалифицированная форма подписи. Вводится категория цифрового подтверждения – облегченной формы выражения воли, применимой для действий, не имеющих высокой юридической значимости", – перечислила Смышляева.
По ее словам, документы в цифровой среде существуют в нескольких форматах:
- электронные документы, подписанные ЭЦП, равны бумажным;
- цифровые документы – динамически формируемые из национальных регистров и приравниваемые к оригиналу в момент предъявления;
- цифровые сведения – юридически значимые данные, извлекаемые из эталонных источников данных.
Также закреплен правовой режим смарт-контрактов – самоисполняющихся цифровых договоров, которые могут быть инструментом исполнения, но не заменяют традиционные формы договора.
"Раздел о безопасности вводит единую терминологию и подходы в сфере кибербезопасности. Закон "Об информатизации" трансформируется в закон "О кибербезопасности", что позволит эффективнее бороться с киберпреступлениями. Впервые закрепляется понятие национальных цифровых объектов, которые не подлежат отчуждению и составляют основу цифрового суверенитета страны", – добавила депутат.
Кроме того, вводится трехуровневая система аудита цифровых систем:
- функциональный аудит – проверяет соответствие целей и реальных функций систем, особенно ИИ;
- аудит кибербезопасности – оценивает устойчивость к угрозам, защиту данных и архитектурную надежность;
- регуляторный аудит – проверяет соответствие внутренних политик требованиям Кодекса и согласованность законодательства.
По словам Смышляевой, кодекс унифицирует порядок введения, мониторинга и завершения экспериментальных правовых режимов (ЭПР), что создает предсказуемые условия для внедрения инноваций.
"Также Кодексом обозначаются базовые подходы по регулированию цифровых посредников – к ним относятся платформы труда, маркетплейсы, агрегаторы услуг и административные цифровые сервисы. Впервые вводится понятие цифровых доказательств, что открывает возможность их использования в гражданских правоотношениях и судебных процессах. Это важный шаг к признанию цифровых записей, логов и транзакций как юридически значимых источников. Отдельные нормы посвящены интернету вещей, цифровым двойникам и платформам по обмену данными – направлениям, которые формируют основу будущей экономики данных", – заключила депутат.
Об основных новеллах кодекса читайте в интервью.