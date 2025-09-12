#АЭС в Казахстане
Общество

Продают за вознаграждение: в МВД рассказали о причинах утечки персональных данных

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 13:59 Фото: freepik
Заместитель начальника управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов на конференции в Астане 12 сентября 2025 года рассказал, кто чаще всего стоит за утечкой персональных данных в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

На конференции модератор-заместитель декана MNU Дана Утеген, ссылаясь на данные регулятора, сообщила, что в Казахстане с начала года зафиксировано более 40 крупных утечек персональных данных. Она поинтересовалась, что стало основными причинами: человеческий фактор либо технические уязвимости или поставщики.

"На сегодня самым слабым звеном в системе является, к сожалению, пользователь, то есть оператор – человек, который имеет доступ к персональным данным. Расследования прошедших правонарушений показывают, что люди, сотрудники частных организаций, имея доступ, за вознаграждение реализуют персональные данные, которыми располагают", – сказал Бейбит Биржанов.

3 сентября 2025 года Нацбанк предупредил казахстанцев о распространенных схемах, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
