Продают за вознаграждение: в МВД рассказали о причинах утечки персональных данных

Заместитель начальника управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов на конференции в Астане 12 сентября 2025 года рассказал, кто чаще всего стоит за утечкой персональных данных в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

На конференции модератор-заместитель декана MNU Дана Утеген, ссылаясь на данные регулятора, сообщила, что в Казахстане с начала года зафиксировано более 40 крупных утечек персональных данных. Она поинтересовалась, что стало основными причинами: человеческий фактор либо технические уязвимости или поставщики.

"На сегодня самым слабым звеном в системе является, к сожалению, пользователь, то есть оператор – человек, который имеет доступ к персональным данным. Расследования прошедших правонарушений показывают, что люди, сотрудники частных организаций, имея доступ, за вознаграждение реализуют персональные данные, которыми располагают", – сказал Бейбит Биржанов.

3 сентября 2025 года Нацбанк предупредил казахстанцев о распространенных схемах, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.