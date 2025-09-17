Утечка данных казахстанцев: частные медсистемы теперь мониторит КНБ

Вице-министр здравоохранения Ерболат Оспанов 17 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал утечки персональных данных казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, как обстоит дело с сохранностью данных казахстанцев не государственных учреждений. В ответ вице-министр заявил, что есть требования ко всем информационным системам вне зависимости от форм собственности.

"Но есть критически важные объекты, например государственные, где хранятся персональные данные граждан, которые охраняются законодательством. Соответственно, медицинские информационные системы, которые используются частными медорганизациями, находятся под более слабым контролем", – озвучил Ерболат Оспанов.

По его словам, в этом году по инициативе Минздрава в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности было направлено предложение включить медицинские информационные системы в перечень КВОИК – критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

"Это позволит применять к ним такие же меры и требования по обеспечению информационной безопасности, как и к государственным системам. Это было принято. Сейчас они находятся под мониторингом соответствующих органов при министерстве и КНБ", – дополнил он.

Касательно крупной утечки данных казахстанцев он отметил, что расследование все еще продолжается.

16 июня 2025 года в Казнете появилась информация о том, что в открытый доступ утекли 16,3 млн записей с персональными данными жителей Казахстана. В ЦАРКА предположили, что "опубликованная база представляет собой компиляцию ранее старых похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки". А в Минюсте заявили, что перевыпускать ИИН и удостоверения личности граждан из-за утечки данных "смысла нет".

19 июня в Генпрокуратуре сообщили, что по факту утечки персональных данных граждан возбуждено уголовное дело. А 15 июля премьер-министр Олжас Бектенов озвучил новые данные по утечке информации о 16 млн казахстанцев.

11 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о самой крупной утечке данных казахстанцев.