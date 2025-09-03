#АЭС в Казахстане
Общество

Раскрыт один из самых распространенных способов мошенничества: предупреждение для казахстанцев

Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 12:35 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 3 сентября 2025 года, обратился к гражданам с важным предупреждением. Причина – активизация телефонного и интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупредили о распространенных схемах мошенничества, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.

"Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является вишинг или телефонное мошенничество – когда злоумышленники, представляясь работниками Национального банка, государственных и правоохранительных органов, операторов сотовой связи или медицинских организаций, осуществляют звонки гражданам и под различными предлогами просят перевести деньги, сообщить личные данные, SMS-коды, либо скачать приложение".Пресс-служба НБК

Отмечается, что в ходе телефонного разговора злоумышленники акцентируют внимание на срочности и оказывают психологическое давление на граждан.

"Подобные манипуляции направлены на то, чтобы получить доступ к личным банковским счетам, депозитам, денежным переводам, а также оформить от имени граждан онлайн-кредиты или микрозаймы".Пресс-служба НБК

Дополнительную угрозу, как подчеркнули в монетарном регуляторе, представляют фишинговые электронные письма и ложные SMS-сообщения, маскирующиеся под обращения от лиц государственных органов, банков второго уровня, коммунальных, медицинских или почтовых служб с просьбой перейти по ссылке или открыть вложение.

"В случае перехода граждан по ссылкам или скачивания вложений злоумышленники получают доступ к мобильному устройству, паролям, данным банковских карт и другой конфиденциальной информации".Пресс-служба НБК

В связи с этим Нацбанк призывает граждан быть бдительными и в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих звонков, запросов, писем и сообщений, а также не переходить по сомнительным ссылкам, не осуществлять переводы денежных средств на счета неизвестных лиц, не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

"Работники Национального банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением", – напомнили в пресс-службе НБК.

Гражданам, которые столкнулись с мошенническими действиями, Нацбанк настоятельно рекомендует обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК.

"Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", – заключили в пресс-службе НБК.

Жертвы кибермошенников становятся все моложе: в МВД обратились к казахстанцам

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана распространило важное предупреждение для граждан, которых призвали быть осторожнее в интернете из-за мошенников.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
