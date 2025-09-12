Масштабная проверка в Астане: полиция и волонтеры вышли на улицы

В Астане полиция проводит сразу три оперативно-профилактических мероприятия, передает корреспондент Zakon.kz.

Гарнизонный развод и сбор участников мероприятия прошел на территории районного управления полиции района Есиль.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

ОПМ "Правопорядок" направлено на поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение преступлений.

Кроме того, еще одно оперативно-профилактическое мероприятие "Участок" проводится с целью повышения уровня общественной безопасности и укрепления доверия между полицией и населением. Также разработан комплексный план "30 дней против наркопреступности", который реализуется совместно с прокуратурой города.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Как сообщил начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции Астаны, полковник Ержан Адильбеков, в рамках ОПМ будет проводиться проверка подучетных лиц, обход жилых массивов, проверка съемных квартир и охрана общественного порядка.

"Также это проверка владельцев охотничьего оружия. По дорожной безопасности задействованы строевые подразделения и военнослужащие национальной гвардии. Им нужно обратить внимание на работу с пешеходами на мопедах и самокатах, а также на водителей транспортных средств, нарушающих правила парковки", – сказал Адильбеков.

Он призвал сотрудников при проведении ОПМ соблюдать законность, а также культурное и вежливое обращение с гражданами.

"Сегодня планируем провести рейдовые мероприятия по всему городу. Для мероприятия сегодня собраны около 500 сотрудников органов внутренних дел. ОПМ "Участок" продлится до 1 ноября, а акция "Правопорядок" – до 14 сентября. Мероприятия проводятся до 01:00. Мы будем проверять также и общественные места – парки, скверы и т.д. Кроме того, будут выявляться неправомерное управление самокатами и мопедами, громкие глушители на автомобилях, нарушение правил дорожного движения в целом. Особое внимание будет уделено пешеходам, нарушающим правила дорожного движения", – отметил спикер в беседе с корреспондентом Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Он подчеркнул, что все вышеперечисленное – это ежедневная работа полиции. Но во время оперативно-профилактических мероприятий задействуется 100 процентов личного состава. ОПМ "Правопорядок" проводится, как минимум, дважды в квартал.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

По его словам, наиболее часто общественный порядок нарушается в ночное время, в том числе возле увеселительных заведений.

"В сами заведения мы не заходим – охрана заведений при возникновении разногласий старается вывести конфликтующих на улицу и оставляет их там, иногда даже не сообщая об этом в 102. И видя таких нарушителей, мы сразу принимаем меры", – объясняет Адильбеков.

Он также перечислил наиболее частые нарушения со стороны самокатчиков.

"Наиболее частые нарушения со стороны управляющих самокатами – едут вдвоем, перевозят грузы, переезжают проезжую часть в неустановленных местах, не спешиваются на светофорах. Кроме того, они часто бросают самокаты на пешеходных тротуарах. Мы эвакуируем самокаты на специализированную стоянку и привлекаем за нарушение порядка", – добавил Адильбеков.

По данным административной полиции, за последний месяц на кикшеринговые компании составлено более 30 административных производств.

Побеседовали мы и с координатором волонтеров "Астана жастары" Индирой Маремовой.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

"Сегодня мы совместно с управлением полиции района Есиль собрались для участия в оперативно-профилактических мероприятиях. Мы будем очищать стены от наркотической рекламы в дачных массивах и участвовать в рейде полиции. Всего нас 15 человек. В основном с одним сотрудником полиции выезжают два волонтера", – рассказала Маремова.

Обычно, по ее словам, удается закрасить от трех до пяти стен.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

"Наши волонтеры, как правило, это учащиеся 9, 10 и 11 классов, которые в будущем собираются поступать в университеты. Подростки становятся волонтерами по своему желанию, на такие мероприятия идут с удовольствием. Они хотят помогать обществу", – заверила девушка.

Она сообщила, что полиция каждые два месяца награждает наиболее активных волонтеров, выдавая им благодарственные и рекомендательные письма. В будущем это помогает поступить в зарубежные вузы. Это является одним из пунктов, на который обращает внимание руководство учебных заведений.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

После развода сотрудники полиции выехали по закрепленным маршрутам и административным участкам. Особое внимание уделяется обеспечению правопорядка в общественных местах, а также выявлению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.