Общество

В Астане началась масштабная охота на нелегалов

рейд, Астана, мигранты , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 14:27 Фото: polisia.kz
В Астане в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант" выявлено более 270 нарушений миграционного законодательства, 40 иностранных граждан выдворены из страны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 8 августа в полиции, операция проводилась с 5 по 7 августа при участии сотрудников миграционной службы, криминальной полиции, участковых инспекторов и дорожных полицейских. Работа велась в усиленном режиме.

"Всего за три дня зафиксировано 276 нарушений миграционного законодательства, из них 229 связаны с несоблюдением иностранцами сроков и правил пребывания в Республике Казахстан", – уточнили в полиции.

Кроме того, к административной ответственности привлечены 35 физических и юридических лиц за предоставление жилья мигрантам, находящимся в стране незаконно, а также за несвоевременное уведомление уполномоченных органов о прибытии иностранных граждан.

Отдельно отмечается, что 12 работодателей были наказаны за незаконное использование иностранной рабочей силы без необходимых разрешительных документов.

По решению суда 40 иностранцев подлежат выдворению из страны, в том числе семеро в принудительном порядке. В полиции подчеркнули, что профилактические мероприятия в миграционной сфере будут продолжены, а соблюдение законодательства строго контролируется.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области задержана преступная группа, организовавшая канал незаконной миграции. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
