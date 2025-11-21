#АЭС в Казахстане
Общество

Проверки пассажирских перевозок усилили в Алматы

Пассажирские перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 19:26 Фото: polisia.kz
С 18 по 23 ноября в Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", сообщает Zakon.kz.

Проверки направлены на повышение безопасности на дорогах мегаполиса, предупреждение ДТП и пресечение нарушений, которые могут создать угрозу жизни и здоровью граждан, отмечают в полиции.

"Безопасность пассажиров – один из наших ключевых приоритетов. Полиция действует последовательно и принципиально, руководствуясь принципом "Закон и порядок". Водители и перевозчики обязаны неукоснительно соблюдать требования законодательства. Только совместная ответственность всех участников движения позволит обеспечить порядок и безопасность на дорогах Алматы", – констатировал начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

Стражи порядка призвали перевозчиков соблюдать правила эксплуатации транспорта и напомнили, что профилактическая работа – основа снижения аварийности в мегаполисе.

Между тем в южной столице запускают новый автобусный маршрут. Он начнет курсировать с 22 ноября текущего года.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
