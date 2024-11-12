Кому предлагали самые высокие зарплаты на бирже труда Казахстана в октябре

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, что в октябре 2024 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) снизилась активность и вырос спрос на сезонные профессии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в октябре на ЭБТ было размещено 123,7 тыс. вакансий и 106 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем активность поиска и найма сократилась: количество вакансий уменьшилось на 9% (13 тыс.), а резюме – на 13% (16,5 тыс.).

"Спад активности объясняется снижением спроса и предложения в сфере образования, вероятно, в связи с завершением укомплектования кадров в учебных заведениях. Однако, как и в сентябре, переход к отопительному сезону вызвал рост спроса на работников обслуживания и эксплуатации теплового и котельного оборудования". Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, высокие зарплаты в октябре предлагались :

главным строителям – в среднем 679 тыс. тенге,

главным техническим специалистам – около 565 тыс. тенге,

инженерам по безопасности полетов – около 554 тыс. тенге.

При этом, как отметили в ведомстве, наибольшие заработные платы ожидали соискатели , претендующие на должность:

директора по инвестиционным проектам – в среднем от 2 млн тенге,

начальника отдела автоматизированной системы управления производством – около 1,8 млн тенге,

комбайнера – 1,2 млн тенге.

"В прошлом месяце увеличилось количество вакансий для операторов котельных (+5,9 тыс.), машинистов котельных (+1,1 тыс.), и котельщиков (+969). Высокий спрос на таких специалистов наблюдался в Западно-Казахстанской (2,9 тыс. вакансий), Актюбинской (1,3 тыс.) и Жамбылской (974) областях. Заметный рост спроса также был зафиксирован на такие профессии, как животноводы и работники по уходу за животными, что особенно важно на этапе подготовки к зимнему периоду в животноводстве". Пресс-служба МТСЗН РК

В разрезе регионов активнее всего квалифицированных кадров искали работодатели из Карагандинской области (9,5 тыс. вакансий, или 8% от общего числа), а также из Алматы (9,3 тыс., или 7,5%), Западно-Казахстанской области (9,2 тыс., или 7,5%) и Астаны (8,1 тыс., или 7%). При этом общее число вакансий в октябре сократилось в Алматинской (-44%, или -3,9 тыс.), Жетысуской (-37%, или -1,6 тыс.) областях и в Астане (-34%, или -4,1 тыс.)

Дисбаланс между спросом и предложением остается острой проблемой в некоторых регионах. Так, в Восточно-Казахстанской области было зарегистрировано 2,5 тыс. резюме при 5,5 тыс. вакансиях, в Северо-Казахстанской – 2 тыс. резюме на 4,1 тыс. вакансий, а в Павлодарской – 3,4 тыс. резюме при 6,5 тыс. вакансий. В Шымкенте, Кызылординской и Туркестанской областях по-прежнему наблюдается избыток резюме, который превышает количество вакансий на 54%, 48% и 47%, соответственно.

"В целом, в октябре на ЭБТ активность снизилась, особенно в сфере образования. При этом начало холодного периода вызвало рост спроса на работников системы отопительного производства". Пресс-служба МТСЗН РК

О том, что творилось на Электронной бирже труда в сентябре 2024 года, можете узнать по ссылке.