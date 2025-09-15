#АЭС в Казахстане
Общество

Акимат Алматинской области решил проблему подвоза детей в Илийском районе

Общественный транспорт, автобус, автобусы, автобусная остановка, троллейбус, троллейбусы , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 18:33 Фото: Zakon.kz
15 сентября в дачном массиве Илийского района жители подняли вопрос об организации условий для обучения детей.

Для решения ситуации на место прибыл первый заместитель акима области Нурлан Абдрахим. Он встретился с жителями и озвучил конкретные меры: с 16 сентября на маршруты выйдут три дополнительных автобуса, а сам маршрут будет продлен на два километра ближе к жилым массивам.

В акимате отметили, что в 2026 году данному дачному массиву планируется присвоить статус сельского округа, что создаст возможности для строительства социальных объектов.

Местные активисты поблагодарили руководство области за внимание к их просьбам.

"Мы благодарны за внимание к нашей проблеме и за принятые конкретные меры", – подчеркнул житель массива "Мерей" Ерлан Жансеитулы.

Айсулу Омарова
