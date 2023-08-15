Забастовку устроили жители Алматинской области

Жители потребительского кооператива садоводческого товарищества Жомарт в Илийском районе устроили забастовку из-за нового руководства дачного массива, сообщает Zakon.kz

Жители недоумевают, как нового председателя данного кооператива избрали без общего собрания. Именно по этой причине около 30 человек поздно вечером устроили акцию протеста и выразили свое недовольство.



На место оперативно прибыли сотрудники полиции и акимата. Проведя долгие переговоры, сторонам удалось найти компромисс.



"Во время беседы было принято решение провести встречу 16.08.2023 г. с жителями по факту новоизбранного председателя. Отметим, что нарушения общественного порядка не допущено," – сообщили в ДП Алматинской области.

Дачный массив "Жомарт" расположен на территории Ащибулакского сельского округа Илийского района всего в 15 километрах от города Алматы. Здесь проживает более 3 тысяч человек. Жители долгие годы просят местные власти присвоить населенному пункту статус села.





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