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Забастовку устроили жители Алматинской области

Жители дачного массива устроили забастовку Фото: Zakon.kz
Жители потребительского кооператива садоводческого товарищества Жомарт в Илийском районе устроили забастовку из-за нового руководства дачного массива, сообщает Zakon.kz

Жители недоумевают, как нового председателя данного кооператива избрали без общего собрания. Именно по этой причине около 30 человек поздно вечером устроили акцию протеста и выразили свое недовольство. 

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и акимата. Проведя долгие переговоры, сторонам удалось найти компромисс. 

"Во время беседы было принято решение провести встречу 16.08.2023 г. с жителями по факту новоизбранного председателя. Отметим, что нарушения общественного порядка не допущено," – сообщили в ДП Алматинской области. 

Дачный массив "Жомарт" расположен на территории Ащибулакского сельского округа Илийского района всего в 15 километрах от города Алматы. Здесь проживает более 3 тысяч человек. Жители долгие годы просят местные власти присвоить населенному пункту статус села.


22 июня жители села Жаналык Талгарского района Алматинской области вышли на митинг из-за проблем со школами для их детей.

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