В Казахстане обяжут самокатчиков парковаться только в спецзонах

Заместитель внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве 15 сентября 2025 года рассказал, за что будут отвечать компании по прокату самокатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха прокомментировал предложение прописать обязательства кикшеринговых компаний.

"Мы недавно с ними проводили беседу и говорили, что в мире есть разный опыт по эксплуатации электросамокатов, начиная с мест парковки. А сегодня есть факты, когда пешеходные переходы бывают закрыты ими, и люди маневрируют и обходят – это уже ответственность компаний", – пояснил он.

В этом случае, отметил он, эти компании привлекают за нарушение правил благоустройства. Штраф – 100 МРП.

"Вот мы предлагали сделать по примеру велопарковок в Астане. В мире так же делают – устанавливают либо возле метро, либо возле остановок, то есть отводят места, чтобы они никому не мешали. И шеринговые компании делают просто: поездка не закрывается, пока человек не поставит электросамокат на эту парковку. Если поставил, поездка закрывается, если нет, то деньги идут. Это элементарно. Они могут определить по весу, один человек едет или два. Эти вещи они должны регламентировать", – заявил вице-министр.

Кроме того, заявил Игорь Лепеха, эти компании могут определить скорость передвижения по тротуарам.

"Когда мы эту норму вводили, депутаты приглашали шеринговые компании, и они нам сказали: "Мы можем, мы технически обеспечим, если человек будет заезжать на тротуар, скорость будет не более 6 м в час". Теперь они начинают говорить, что у них есть проблемы с геопозицией, что они не могут определить – эта улица или тротуар. Почему эти же компании в Санкт-Петербурге и Москве могут это сделать, в Европе – могут, а у нас нет. Пусть наводят порядок, если нет, значит, должны прийти другие", – считает вице-министр внутренних дел.

Если поправки примут, то будут привлекать компании к ответственности, в том числе предлагается приостанавливать лицензию за систематические нарушения.

15 сентября 2025 года Игорь Лепеха сообщил, что разработаны совместно с депутатами новые поправки, предусматривающие запрет на движение электросамокатов по тротуарам.