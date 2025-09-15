#АЭС в Казахстане
Общество

Самокатчикам хотят запретить движение по тротуарам

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 17:15 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства 15 сентября 2025 года рассказал о планах по ужесточению правил эксплуатации электросамокатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха отметил, что электросамокаты создают реальные проблемы. По его данным, по стране с начала 2025 года зарегистрировано 361 ДТП с участием электросамокатов, в результате чего 365 человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб.

"Предложения об ужесточении контроля вносились МВД еще в прошлом году. Ряд из них не нашел поддержки. В этой связи разработаны совместно с депутатами новые поправки, предусматривающие запрет на движение электросамокатов по тротуарам", – сказал он.

Также предлагается прописать обязательства кикшеринговых компаний и права акиматов принимать правила их эксплуатации.

"Это тоже, по нашему мнению, была действенная мера: аким мог бы сам решать, на какой улице, в какое время можно ездить, а в какое – запретить, определять таким образом зоны. Но депутаты тогда не поддержали, и сейчас мы снова к ней возвращаемся", – заявил вице-министр.

11 сентября 2025 года Игорь Лепеха признал, что проблемы в законодательстве не позволяют полиции всегда должным образом реагировать на действия самокатчиков.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
