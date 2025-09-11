#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Общество

Дополнительные ограничения готовят для самокатчиков в Казахстане

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 15:26 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 11 сентября 2025 года рассказал о возможности ужесточения правил использования электросамокатов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха признал, что проблемы в законодательстве не позволяют полиции всегда должным образом реагировать на действия самокатчиков.

"Было сказано, что сейчас в рамках этого сезона будут депутатские поправки, которые откорректируют те пробелы, которые в законодательстве есть, чтобы уже были понятные правила игры как для самих водителей, для полицейских, так и для остальных. Пока что не буду говорить", – отметил он.

В том числе, по его словам, будет рассматриваться возможность введения номеров.

"Номера – обсуждаются, но это не будет госрегистрация… Помните, когда было обсуждение, владельцы кикшеринговых компаний рассказывали, что они сами ограничат скорость в парках, тротуарах, но, к сожалению, никто из них этого не сделал. Поэтому сейчас с депутатами в рамках рабочей группы какие-то меры дополнительные будут вводить. Раз они не хотят в добровольном порядке это делать, видимо, придется законодательно это все ограничивать", – резюмировал Игорь Лепеха.

9 сентября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД в кратчайшие сроки завершить работу по продвижению законодательных поправок, регулирующих вопросы использования электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Депутат указала на перекосы бюджета Казахстана
Общество
16:16, Сегодня
Депутат указала на перекосы бюджета Казахстана
Партия "Ауыл" поддержала парламентскую реформу
Общество
16:07, Сегодня
Партия "Ауыл" поддержала парламентскую реформу
Это приведет к пробкам: МВД о снижении скорости движения авто в Казахстане
Общество
15:34, Сегодня
Это приведет к пробкам: МВД о снижении скорости движения авто в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: