Дополнительные ограничения готовят для самокатчиков в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 11 сентября 2025 года рассказал о возможности ужесточения правил использования электросамокатов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха признал, что проблемы в законодательстве не позволяют полиции всегда должным образом реагировать на действия самокатчиков.

"Было сказано, что сейчас в рамках этого сезона будут депутатские поправки, которые откорректируют те пробелы, которые в законодательстве есть, чтобы уже были понятные правила игры как для самих водителей, для полицейских, так и для остальных. Пока что не буду говорить", – отметил он.

В том числе, по его словам, будет рассматриваться возможность введения номеров.

"Номера – обсуждаются, но это не будет госрегистрация… Помните, когда было обсуждение, владельцы кикшеринговых компаний рассказывали, что они сами ограничат скорость в парках, тротуарах, но, к сожалению, никто из них этого не сделал. Поэтому сейчас с депутатами в рамках рабочей группы какие-то меры дополнительные будут вводить. Раз они не хотят в добровольном порядке это делать, видимо, придется законодательно это все ограничивать", – резюмировал Игорь Лепеха.

9 сентября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД в кратчайшие сроки завершить работу по продвижению законодательных поправок, регулирующих вопросы использования электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности.