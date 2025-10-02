Более 10 тысяч иностранцев выдворили из Казахстана в 2025 году

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 2 октября 2025 года на брифинге в Сенате озвучил статистику по внешней миграции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с начала года из страны выдворены 10 138 иностранных граждан.

"Из общего количества прибывающих 90% – это граждане СНГ. Узбекистан – 10,6%, Россия – 10,8%, Кыргызстан – 8%, Беларусь – 12%", – сказал Лепеха.

Журналисты поинтересовались у него, были ли случаи, когда наши работодатели нарушали права мигрантов.

"Конечно. Всякие случаи были. За отчетный период правоохранительными органами к административной ответственности привлечены 314 иностранцев", – добавил замминистра.

