#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
549.15
643.88
6.71
Общество

Более 10 тысяч иностранцев выдворили из Казахстана в 2025 году

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 11:25 Фото: МИД РК
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 2 октября 2025 года на брифинге в Сенате озвучил статистику по внешней миграции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с начала года из страны выдворены 10 138 иностранных граждан.

"Из общего количества прибывающих 90% – это граждане СНГ. Узбекистан – 10,6%, Россия – 10,8%, Кыргызстан – 8%, Беларусь – 12%", – сказал Лепеха.

Журналисты поинтересовались у него, были ли случаи, когда наши работодатели нарушали права мигрантов.

"Конечно. Всякие случаи были. За отчетный период правоохранительными органами к административной ответственности привлечены 314 иностранцев", – добавил замминистра.

Ранее депутаты Сената ратифицировали соглашение между Казахстаном и Арменией в области миграции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Окажет положительное влияние на менталитет нации – Токаев о внедрение искусственного интеллекта
11:23, Сегодня
Окажет положительное влияние на менталитет нации – Токаев о внедрение искусственного интеллекта
Токаев: ИИ должен использоваться исключительно в мирных целях
11:21, Сегодня
Токаев: ИИ должен использоваться исключительно в мирных целях
Обновлены правила принятия решений по управлению многоквартирным домом
11:18, Сегодня
Обновлены правила принятия решений по управлению многоквартирным домом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: