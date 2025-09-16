#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Общество

Казахстанских боксеров торжественно встретили в Астане после ЧМ в Ливерпуле

Боксеры, Астана, аэропорт , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 09:06 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня утром, 16 сентября, в столичном аэропорту состоялась праздничная встреча чемпионов мира по боксу Айбека Оралбая и Санжара Ташкенбая, передает корреспондент Zakon.kz.

Несмотря на ранний час, первые болельщики начали собираться уже к семи утра. К 7:30, когда рейс с боксерами приземлился, в зале прилета собралось больше сотни человек – близкие, тренеры, болельщики и просто неравнодушные жители столицы. 

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Люди пришли с плакатами, национальными флагами, а также спортсменов встречали с музыкой, баурсаками и кумысом. 

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Среди встречающих были проректор ЕНУ Ардак Бейсенбай и студенты университета.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Наш студент Санжар Ташкенбай стал чемпионом мира. От университета приехали встретить его руководство и студенты вуза. Он подарил нам море положительных эмоций, одержав победу на таком престижном турнире. Для наших молодых студентов это большая мотивация. Мы должны гордиться ими и желаем новых успехов, чтобы они снова блистали на олимпийском пьедестале. Поздравляем всех казахстанцев с этой победой!" – сказал Ардак Бейсенбай. 

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Атмосфера напоминала настоящий праздник: скандировали имена спортсменов, поздравляли с историческим успехом и спешили сделать памятные фотографии.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Бои были нелегкими, но мы завоевали командное первое место. Спасибо всем за поддержку – мы действительно ее чувствовали. Полуфинал оказался самым напряженным, но на финал мы выходили с уверенностью, что победа будет за нами. В целом нельзя сказать, какой бой был легким, а какой трудным, – каждый поединок важен и решающий. Благодарим всех казахстанцев за поддержку! Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и верим, что впереди у нас и у Казахстана – большие победы!" – поделился Санжар Ташкенбай. 

Айбек Оралбай рассказал, что была борьба за общекомандное первенство, поэтому ответственность была очень большой.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Во время разминки и подготовки к бою тренеры говорили: “Айбек, выходи на ринг так, будто это твой последний бой. От твоего боя зависит все – у нас есть шанс занять общекомандное первое место!" Эти слова стали для меня хорошей мотивацией – я вышел на ринг с одним-единственным желанием победить. Думаю, показал достойный бой. Самым сложным оказался третий раунд – мой соперник из Узбекистана был очень сильным. И так как я капитан сборной, ответственность была вдвойне. Когда ребята проигрывали, настроение падало, среди них был и мой брат Нурбек. Но, как капитан команды, я старался поддерживать и мотивировать всех", – озвучил спортсмен. 

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Айбек Оралбай стал чемпионом мира в весовой категории свыше 90 кг. В финале он одержал убедительную победу над узбекистанцем Жахонгиром Зокировым и принес Казахстану "золото" в тяжелом весе.

Санжар Ташкенбай выступал в весовой категории до 50 кг и завоевал первую золотую медаль для страны на этом чемпионате, выиграв в решающем поединке у Баттулга Алдаркишига из Монголии.

15 сентября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Туркестан получил олимпийский гребной канал: BI Group завершила строительство уникального объекта
09:03, Сегодня
Туркестан получил олимпийский гребной канал: BI Group завершила строительство уникального объекта
7 000 сердец в ритме спорта: Bank RBK был вместе с участниками Shymkent Marathon
14:38, 15 сентября 2025
7 000 сердец в ритме спорта: Bank RBK был вместе с участниками Shymkent Marathon
Болельщики "Кайрата" обратились к Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти
12:57, 15 сентября 2025
Болельщики "Кайрата" обратились к Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: