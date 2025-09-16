Казахстанских боксеров торжественно встретили в Астане после ЧМ в Ливерпуле

Сегодня утром, 16 сентября, в столичном аэропорту состоялась праздничная встреча чемпионов мира по боксу Айбека Оралбая и Санжара Ташкенбая, передает корреспондент Zakon.kz.

Несмотря на ранний час, первые болельщики начали собираться уже к семи утра. К 7:30, когда рейс с боксерами приземлился, в зале прилета собралось больше сотни человек – близкие, тренеры, болельщики и просто неравнодушные жители столицы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Люди пришли с плакатами, национальными флагами, а также спортсменов встречали с музыкой, баурсаками и кумысом.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Среди встречающих были проректор ЕНУ Ардак Бейсенбай и студенты университета.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Наш студент Санжар Ташкенбай стал чемпионом мира. От университета приехали встретить его руководство и студенты вуза. Он подарил нам море положительных эмоций, одержав победу на таком престижном турнире. Для наших молодых студентов это большая мотивация. Мы должны гордиться ими и желаем новых успехов, чтобы они снова блистали на олимпийском пьедестале. Поздравляем всех казахстанцев с этой победой!" – сказал Ардак Бейсенбай.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Атмосфера напоминала настоящий праздник: скандировали имена спортсменов, поздравляли с историческим успехом и спешили сделать памятные фотографии.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Бои были нелегкими, но мы завоевали командное первое место. Спасибо всем за поддержку – мы действительно ее чувствовали. Полуфинал оказался самым напряженным, но на финал мы выходили с уверенностью, что победа будет за нами. В целом нельзя сказать, какой бой был легким, а какой трудным, – каждый поединок важен и решающий. Благодарим всех казахстанцев за поддержку! Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и верим, что впереди у нас и у Казахстана – большие победы!" – поделился Санжар Ташкенбай.

Айбек Оралбай рассказал, что была борьба за общекомандное первенство, поэтому ответственность была очень большой.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Во время разминки и подготовки к бою тренеры говорили: “Айбек, выходи на ринг так, будто это твой последний бой. От твоего боя зависит все – у нас есть шанс занять общекомандное первое место!" Эти слова стали для меня хорошей мотивацией – я вышел на ринг с одним-единственным желанием победить. Думаю, показал достойный бой. Самым сложным оказался третий раунд – мой соперник из Узбекистана был очень сильным. И так как я капитан сборной, ответственность была вдвойне. Когда ребята проигрывали, настроение падало, среди них был и мой брат Нурбек. Но, как капитан команды, я старался поддерживать и мотивировать всех", – озвучил спортсмен.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Айбек Оралбай стал чемпионом мира в весовой категории свыше 90 кг. В финале он одержал убедительную победу над узбекистанцем Жахонгиром Зокировым и принес Казахстану "золото" в тяжелом весе.

Санжар Ташкенбай выступал в весовой категории до 50 кг и завоевал первую золотую медаль для страны на этом чемпионате, выиграв в решающем поединке у Баттулга Алдаркишига из Монголии.

15 сентября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты.