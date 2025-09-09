#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанский боксер совершил прорыв в Ливерпуле

Казахстанский боксер, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 07:36 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай (свыше 90 кг) хорошо стартовал на проходящем в Ливерпуле (Англия) чемпионате мира-2025 от World Boxing, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в стартовом бою двукратный чемпион Азии обошел спортсмена из Турции Муджахита Ильяса единогласным решением судей – 5:0.

Теперь за выход в полуфинал 25-летний казахстанский боксер сразится с хорватом Лукой Пратляичем.

Айбек Оралбай является двукратным чемпионом Азии и победителем Кубка мира-2025 World Boxing в Астане.

Ранее мы писали о том, как казахстанка оставила без награды боксершу из Южной Кореи.

Аксинья Титова
