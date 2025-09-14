#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
540.84
634.46
6.43
События

Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты

Токаев поздравил боксеров, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 01:26 Фото: Instagram/tokayev_online
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.


"Победное шествие национальной сборной Казахстана на Чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай. Выступление казахских боксеров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным. Но следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!" – написал президент на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что шестое "золото" на ЧМ по боксу завоевала казахстанка Наталья Богданова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Гроза, град и усиление ветра: в ряде регионов объявили штормовое предупреждение на 15 сентября
События
17:52, 14 сентября 2025
Гроза, град и усиление ветра: в ряде регионов объявили штормовое предупреждение на 15 сентября
Актобе расцвел: Фестиваль цветов "Гүлдер әлемі – 2025" собрал горожан и наградил лучших
События
15:49, 14 сентября 2025
Актобе расцвел: Фестиваль цветов "Гүлдер әлемі – 2025" собрал горожан и наградил лучших
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: