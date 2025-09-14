Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты, сообщает Zakon.kz.

"Победное шествие национальной сборной Казахстана на Чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай. Выступление казахских боксеров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным. Но следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!" – написал президент на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что шестое "золото" на ЧМ по боксу завоевала казахстанка Наталья Богданова.