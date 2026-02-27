Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Алматы

В ночь на 28 февраля в международном аэропорту Алматы прошла торжественная встреча олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Несмотря на задержку рейса, поклонники не расходились и дождались героя, передает Zakon.kz.

Несмотря на поздний час, в зоне прилета чемпиона ждали родные, друзья, журналисты и многочисленные болельщики с государственными флагами. На плакатах в руках встречающих красовались надписи: "Батыр – Миша!" и "Алга!".

Фото: zakon.kz

Спустя некоторое время Михаил вышел к собравшимся под оглушительные аплодисменты. Чемпион показал болельщикам золотую медаль, вызвав новую волну восторженных возгласов "Құттықтаймыз!".

Фото: zakon.kz

По традиции чемпиона угостили кумысом и горячими бауырсаками. В этот момент рядом с фигуристом находились его отец Станислав Шайдоров и главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Касанова.

Фото: zakon.kz

Атмосфера в зале напоминала большой семейный праздник: вспышки камер, цветы и искренние слова благодарности за историческую победу Казахстана.

Обращаясь к собравшимся, Михаил не скрывал волнения и еще раз поблагодарил казахстанцев за невероятную поддержку.

"Меня переполняют эмоции. Спасибо всем тем, кто меня ждал, кто пришел. Мне невероятно приятно, правда. Не описать словами, когда ты приезжаешь в любимый город и тебя так встречают. Всем огромный рахмет!", – сказал Шайдоров своим болельщикам.

Фото: zakon.kz

В завершение торжества спортсмену вручили необычный подарок: известная казахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила Михаилу Шайдорову его портрет, вытканный на ковре. К слову, при создании этой уникальной работы художница использовала вместо кистей коньки.

Фото: zakon.kz

Добавим, что до прибытия в родной город спортсмен посетил Астану, где 25 февраля в Акорде состоялась церемония награждения чемпиона и его тренеров. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что триумф фигуриста вдохновил тысячи молодых казахстанцев и доказал: любые мечты исполнимы при должном трудолюбии и воле.

Позднее Михаил на своей странице в Instagram поблагодарил президента и всех соотечественников за поддержку, отметив, что для него было большой честью представлять Казахстан на мировой арене.